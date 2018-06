Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Nicola Panico non hanno mai smesso di frequentarsi? Lidia Vella lancia lo scoop

Sul triangolo amoroso che ha coinvolto in questi giorni Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e Nicola Panico ha detto la sua oggi anche Lidia Vella, ex concorrente del GF. La gieffina, a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio), ha nello specifico riportato quelle che lei ha più volte definito delle “voci” su Sara e Nicola. Stando a quanto detto in diretta da Lidia, dunque, pare che sempre più persone stiano sostenendo al momento la tesi secondo la quale i due protagonisti di Temptation Island, in realtà, non avrebbero mai smesso di frequentarsi (nè durante né dopo Uomini e Donne).

Queste però, al momento, rimangono solo dei rumours non confermati. Ad oggi, infatti, niente di concreto è emerso per poter confermare il contrario. Quando a Lidia Vella è stato chiesto di commentare la fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni lei, sulla questione, ha dichiarato: “Da quello che leggo in giro, mi sono fatta un’idea, secondo me gran parte della colpa è stata di Sara. Secondo me lei non era predisposta o forse non poteva”. Questo, infatti, secondo la siciliana spiegherebbe molte cose, prima tra tutti la decisione della Affi Fella di non dormire con Luigi e di prendersi del tempo prima di passare del tempo in intimità con lui.

Sara Affi Fella e Nicola Panico non si sono lasciati? Lidia Vella commenta: “Potrebbe essere”

Perché Luigi Mastrianni e Sara Affi Fella si sono lasciati subito dopo Uomini e Donne? “Secondo me o a uno dei due ha dato alla testa il successo oppure le voci che girano … sono vere” ha alla fine aggiunto Lidia. Ma quali voci? Alla domanda: Dici che lei e Nicola non si siano mai lasciati? La risposta della Vella è stata la seguente: “Non sto dicendo questo però non escludo niente…Potrebbe essere che non si sono mai lasciati… non lo escludo”.