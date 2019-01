Uomini e Donne, Rosa Perrotta su tutte le furie: delle ragazze ci hanno provato con Pietro e lei decide di pubblicare i loro messaggi sui social

Questo è decisamente un gran bel momento per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che, come i fan di Uomini e Donne sapranno, hanno recentemente annunciato di aspettare un bambino. L’ex tronista, ospite col fidanzato da Barbara d’Urso, ha parlato della lieta notizia in diretta a Domenica Live. Alle voci sulla presunta crisi, dunque, i due ex protagonisti del Trono Classico hanno deciso di rispondere mostrando a tutta Italia il loro amore. Prima dell’ospitata a Canale 5, però, molti erano quelli pronti a scommettere sulla fine della loro storia. Il motivo? Rosa, che dopo le vacanze di Natale è rimasta a casa dei genitori, aveva allarmato i suoi follower non mostrandosi più in compagnia di Pietro. Questo distacco, come hanno spiegato loro stessi, era però dovuto ad una cosa precisa, ovvero: le nausee mattutine.

Rosa Perrotta, soffrendo delle classiche nausee mattutine da gravidanza, non è stata molto bene nelle ultime settimane, per questo si è trasferita dalla madre, per avere un po’ di conforto. Sui social, tuttavia, questo non è stato mai detto e gli utenti che seguono lei e Pietro hanno dovuto aspettare di scoprire la verità a Domenica Live. In quel frangente di tempo, quando tutti credevano che la loro relazione fosse finita, qualcosa di molto sgradevole è successo.Delle ragazze, come ha raccontato Rosa visibilmente disturbata su Instagram, pare ci abbiano chiaramente provato con Pietro. I messaggi che sono stati mandati a Tartaglione? La Perrotta non c’ha pensato un attimo a pubblicarli. Su Instagram stories, infatti, la stessa ha mostrato indignata le conversazioni.

Uomini e Donne, l’avvertimento di Rosa Perrotta: “Pietro sarà il papà più bello del mondo ma sarà il papà di mio figlio”

Alle ragazze che hanno provato a mettere zizzania tra lei e Pietro Tartaglione (quando si credeva che tra loro potesse esserci di mezzo una crisi di coppia) Rosa Perrotta stasera ha risposto a tono. L’ex tronista, in merito alla questione, ha sarcasticamente affermato: “Consiglierei a queste ragazze di dedicarsi al volontariato, che hanno proprio l’indole da salvatrici dell’umanità, perché sono veramente delle crocerossine. Volevo tranquillizzarle. Potete stare serene, dormire serene, perché Pietro sta molto bene, è sempre più figo, sarà il papà più bello del mondo e sarà il papà di mio figlio però. Mi dispiace, ritentate”.