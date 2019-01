Uomini e Donne, Rosa e Pietro in crisi? “Vi chiedo un po’ di pazienza”, fan spiazzati

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Le ultime news preoccupano i fan

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi? La coppia non vive più insieme da settimane. Rosa infatti è tornata a casa dei suoi genitori a dicembre scorso, raccontando che aveva voglia di passare le festività natalizie con la sua famiglia. Pietro la raggiungeva appena possibile, si mostravano sui social insieme dunque non sembrava esserci aria di crisi. Dopo l’Epifania, però, Rosa è ancora a casa dei suoi e questo sta preoccupando i fan. Le voci di crisi si rincorrono da qualche giorno e l’ex tronista ha voluto rispondere a modo suo. Ha postato tra le sue storie un’immagine in cui si legge: “Io ho tre vite. La mia, quella che si inventano gli altri e quella che gli altri pensano che sia la mia vita”. Era evidente che l’ex tronista si riferisse a qualcosa in particolare con questa frase, come per esempio alle voci di crisi con Pietro. E in effetti ha aggiunto: “PS: quando e se sarà il caso di dire qualcosa sarò la prima a farlo”.

Rosa e Pietro news, la coppia preoccupa i fan: le parole dell’ex corteggiatore

Anche Pietro ha ricevuto diversi messaggi da parte dei fan, lui però si è sbilanciato un po’ di più. Parlando in alcuni video, sempre su Instagram, l’ex corteggiatore ha spiegato che gli arrivano ogni giorno molti messaggi di fan che chiedono perché non vivono più insieme. Ritenendo queste domande più che lecite, Pietro ha deciso di rispondere: “Io purtroppo non posso dirvi molto a riguardo. Quello che posso fare è chiedervi di avere ancora un po’ di pazienza perché prestissimo avrete tutte le risposte. Saprete tutta la verità, è giusto che voi sappiate, è giustissimo perché avete fatto parte di tutto questo. Siete i primi ad avere il diritto di sapere. Vi chiedo soltanto questo, di avere ancora un po’ di pazienza”. Avrà confermato una crisi con queste parole? Questo è il primo pensiero che nasce nei fan, ma la convivenza potrebbe essere stata interrotta per altri motivi.

Uomini e Donne, Rosa e Pietro spiazzano tutti: cosa sta succedendo?

Fino a pochi giorni fa infatti Rosa e Pietro erano felici e innamorati, almeno così sembrava vedendoli in foto e video sui social. Sono stati insieme a un matrimonio e lei sognava l’abito da sposa. La convivenza si è invece interrotta prima delle vacanze di Natale, per cui le due cose potrebbero non essere collegate: e se stessero cercando una casa più grande? Così come potrebbe esserci un motivo legato alla famiglia di Rosa che la trattiene a casa. Insomma, fino a quando Pietro e Rosa non si sbilanceranno non è il caso di allarmarsi. Anche se un campanello d’allarme si è acceso ugualmente dopo le ultime news su Rosa e Pietro.