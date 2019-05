Uomini e Donne: Rosa Perrotta risponde alle critiche sul nome del figlio

Uomini e Donne, sui social criticano il nome del figlio di Rosa Perrotta: l’ex tronista replica a tono

Questo è decisamente un periodo felice per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne, legata da un paio di anni a Pietro Tartaglione, è in dolce attesa del suo primo figlio. Rosa sui social condivide spesso i momenti più belli della sua gravidanza, divertendo e informando i numerosi fan che la seguono dai tempi del Trono Classico. In queste ore, con lo stesso spirito di sempre, la Perrotta ha allora pubblicato su Instagram anche le immagini del baby shower organizzato per il piccolo ma, nonostante l’entusiasmo, c’è stato qualcuno che ha avuto lo stesso da ridere. Le critiche di alcuni utenti, a dire la verità, non riguardavano tanto la festa organizzata da Rosa e Pietro, ma avevano a che fare con altro. Diverse persone, per la precisione, si sarebbero soffermati sul nome scelto dalla coppia per il nascituro.

Il bimbo, come gli stessi hanno annunciato a Domenica Live, si chiamerà Domenico (come il padre di Pietro) ma, già da ora, i genitori hanno iniziato a chiamarlo affettuosamente “Dodo“. Una scelta questa che è stata stroncata sul nascere da svariati follower della Perrotta. “Perché mettere il nome del nonno se poi lo chiamate Dodo? Perché continuate con queste cose antiche?”, ha scritto una ragazza. “Dodo come l’Albero Azzurro?”, ha commentato un’altra. A queste e a tutte le altre persone che hanno palesato i loro giudizi negativi, allora, Rosa Perrotta ha risposto: “Grazie a tutti per l’affetto. Per tutte le altre… Dodo perché mi piace, Dodo perché abbiamo sempre chiamato mio fratello da piccolo così. Dodo perché è mio figlio. Fate figli anche voi e chiamateli come vi pare”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione rimandano il matrimonio

Quest’anno, come annunciato dalla coppia in tv, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avrebbero dovuto sposarsi. I due, quando Rosa è rimasta incinta, hanno però deciso di rimandare le nozze. Tutto riprogrammato dunque, dopo la nascita del piccolo riprenderanno con i preparativi.