Uomini e Donne, Rosa Perrotta: problemi e paura prima del parto

Rosa Perrotta di Uomini e Donne si racconta: i problemi in gravidanza e le paure prima del parto

Da quando Rosa Perrotta ha annunciato la sua gravidanza, tantissimi sono stati i messaggi e i commenti degli utenti la seguono sui social e che si sono detti curiosi di saperne di più circa il suo stato interessante. Molte di loro sono future mamme o neo mamme che, confrontandosi con lei, provano a fare il punto della situazione e cercano consigli su come affrontare il parto e le prime paure della gravidanza. Nelle ultime ore, complice un po’ di tempo libero e la voglia di raccontarsi ai suoi follower, Rosa ha pensato bene di rispondere ad alcune delle domande più frequenti che le vengono rivolte nell’ultimo periodo (che manco a farlo apposta riguardano appunto la sua gravidanza). I primi mesi? Stando a quanto dichiarato dall’ex tronista di Uomini e Donne, sono stati davvero difficili.

“Capillari rotti, faccia sempre gonfia, sconforto, esaurimento e sofferenza”, così Rosa Perrotta ha confessato di aver passato i primi quattro mesi di gestazione. Superato questo periodo, ha assicurato lei, tutto è passato. Tanto che adesso la Perrotta e il compagno Pietro si trovano in Grecia, dove stanno trascorrendo le loro vacanze pasquali. A chi le ha consigliato di stare a casa e di non esagerare con le uscite, inoltre, Rosa ha subito risposto: “La gravidanza è una gioia non una malattia”. Con le giuste accortezze e una buona dose di responsabilità, ha aggiunto lei, riesce a fare tutto (e si diverte anche di più).

Uomini e Donne: Rosa Perrotta e le paure prima del parto

Rosa Perrotta, probabilmente come ogni mamma in dolce attesa, ha oggi delle paure che l’accompagnano. Prima tra tutte, come ha specificato lei, quella del parto. “Detto tra di noi: mi c..o letteralmente sotto”, ha scritto il volto noto di Uomini e Donne su Instagram stories. Qualcosa ci dice però che, una volta visto il visino del piccolo Domenico (nome scelto per il nascituro), tutte queste ansie saranno solo un brutto ricordo.