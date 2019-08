Uomini e Donne, Rosa Perrotta a un mese dal parto: foto inedite e post

Uomini e Donne Rosa Perrotta, un mese dopo il parto. Le foto inedite e il lungo post: “Non mi sono mai sentita così giusta”

Esattamente un mese fa, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori, accogliendo Domenico, già per tutti Dodo. Per l’ex tronista di Uomini e Donne è stata un’emozione unica, che ha segnato l’inizio di una nuova avventura: l’essere divenuta mamma. In questi trenta giorni passati con il figlio, la Perrota ha più volte esternato il suo entusiasmo, narrando al ‘suo popolo’ Instagram pensieri e riflessioni su come la sua vita sia stata totalmente stravolta in positivo con l’arrivo del bebè. Oggi 25 agosto, in occasione del primo complemese di Domenico, si è lasciata andare a nuove considerazioni, pubblicando anche delle foto inedite familiari.

Per il complemese di Dodo, Rosa ha pubblicato un album di 10 fotografie inedite sul suo profilo Instagram, corredandole con un lungo pensiero sul significato di essere madre. “Già un mese di te. Come cresci in fretta piccolo mio…troppo in fretta”, ha esordito l’ex tronista, aggiungendo: “Un mese di amore mai provato nella mia vita. Non si può capire cosa provi un genitore, finché non si diventa genitore. Così capisci che avresti dovuto essere più clemente con i tuoi, perché ora sai di cosa si tratta. Si tratta di donare l’aria che si respira, se ce ne fosse bisogno. Si tratta di mangiarsi il mondo per te. Si tratta di percepire nella vita tutto superfluo dopo di te.”

“La mamma ti promette che farà tutto quel che può, da ora fino alla fine dei suoi giorni”

“La mamma ti promette che farà tutto quel che può, da ora fino alla fine dei suoi giorni per vederti felice”, prosegue Rosa, “Perché tu non hai scelto di essere mio figlio, ma io di essere tua madre si. Sei la cosa migliore, che abbia mai fatto; non mi sono mai sentita così giusta e con il cuore così a posto come da quando ti tengo tra le braccia. Ti amo cuore mio.” Inutile dire che il post ha subito fatto il pieno di like e commenti sul social. Dodo, come mamma Rosa e papà Pietro, ha già un sacco di estimatori su Instagram.