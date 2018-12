Uomini e Donne, Rosa Perrotta presa di mira sui social sbotta: l’ex tronista risponde a tono alle critiche

Il mondo dei social network, si sa, non è facile da gestire quando sei un volto noto del mondo dello spettacolo. La popolarità, purtroppo, porta spesso molte persone a dover fare i conti con i cosiddetti haters, degli “odiatori” seriali cui modi e commenti non si distinguono certo per educazione e delicatezza. L’ultima a trovarsi in questa situazione, per esempio, è stata l’ex tronista Rosa Perrotta. La napoletana, dopo essere stata presa di mira sotto l’ultima foto condivisa su Instagram, ha però risposto per le rime all’utente che l’ha criticata. Quest’ultimo, nello specifico, ha prima accusato il volto noto di Uomini e Donne di ricorrere a Photoshop per modificare le sue foto e, dopo, ha tirato in ballo il percorso professionale della ragazza, scatenando una decisa reazione da parte di quest’ultima.

“Usalo meglio Photoshop! Per apparire più snella sei diventata alta tre metri! Fai ridere! Viva la spontaneità e la bellezza naturale” ha scritto un ragazzo in un commento lasciato in uno degli ultimi post di Rosa Perrotta. La replica di lei? Non si è fatta attendere. “Te l’hanno insegnata la prospettiva? Ignorante come una sedia” ha infatti risposto subito l’ex tronista. Lette queste parole, tuttavia, l’autore della polemica non si è di certo placato e alla Perrotta ha scritto: “Ah la laurea in lettere, quasi dimenticavo! La prospettiva di Photoshop e i chili di trucco in faccia. Poi struccata Platinette […] Si vede tutta la laurea, buttata a pubblicare foto su Instagram. Ah no scusa, provieni da Uomini e Donne, programma di livello culturale altissimo”.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle critiche sui social: “Laureata 110 e lode, dammi del lei”

Rosa Perrotta comunque, come è già accaduto altre volte, al suo hater non l’ha data vinta tant’è che, alla fine, la stessa ha scelto di controbattere con un’ironia pungente scrivendo a questo: “Economia 110 e lode […] Ma non è che vorresti essere me? Provengo da Uomini e Donne vuoi partecipare anche tu? Ci metto la buona parola. Dai su fai il bravo cucciolo e dammi del lei, dottoressa. Mi sa che è uno che non ce l’ha fatta, poraccio”.