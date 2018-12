Rosa Perrota esplode: dure critiche, tutte le risposte dell’ex tronista

Rosa Perrota esplode contro le dure critiche sui social: tutte le risposte dell’ex tronista

Rosa Perrotta non ci sta e risponde a muso duro alle critiche che nelle scorse ore l’hanno raggiunta via social. L’ex tronista di Uomini e Donne, che attualmente si trova a Londra con il suo dolce Pietro Tartaglione, è infatti stata beccata su diverse questioni. Insomma, dalla serie ‘le malelingue non dormono mai’. Ma a ‘non dormire mai’ è anche la stessa Perrotta, che quando si tratta di sfoderare la sciabola e picchiare con forza sui biasimi di dubbio gusto non è seconda a nessuno. Così, eccola più combattiva che mai…

L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta contro le malelingue: ignorante? Imito la Buccino? Mi devo svegliare? Le repliche di Rosa

Una foto seduta sulle scale, un pigiama glamour per l’inverno e la didascalia “Fate bei sogni. Anzi, fateli insieme. Insieme, vale di più”: è sotto a questo post Instagram di Rosa che hanno serpeggiato alcune critiche alquanto opinabili sul suo conto. C’è chi con scarso sarcasmo le ha intimato di darsi una svegliata. “Tu invece senti me, vai a dormire”, ha replicato fulminea la Perrotta. Finita qui? No, perché poi si è presa dell’ignorante. “Complimenti hai vinto. Il commento più sensato e ridicolo del mese. Cosa hai vinto? Una figura di m…”, ha chiosato l’ex tronista. Qualcuno ha poi trovato nel post un’imitazione di Cristina Buccino. Anche questa questione è stata affrontata di petto dalla fidanzata di Tartaglione: “Ogni giorno sono uguale a qualcuno. E si applicano pure a trovarmi le somiglianze! Però dai, do uno scopo alle loro giornate. Dovrebbero ringraziare. La settimana prossima mi faccio rossa, iniziate a sbizzarrirvi. Per carità”.

Rosa e Pietro: le nozze si avicinano

Ma le critiche e le insinuazioni non sono finite qui. Infatti c’è stato anche qualcuno che ha chiesto con pungente ironia per quale motivo si truccasse prima di andare a letto. Anche in questo caso Rosa non ha lasciato correre: “Aspettavo questo commento. Complimenti non hai deluso la mia aspettativa di banalità”. Baruffe social a parte, la Perrotta continua a vivere la sua intensa love story con Pietro. I due hanno appena tagliato un importante traguardo e si apprestano a salire all’altare.