Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde alle critiche sul suo aspetto fisico: “Continuiamo ad esaltare le modelle anoressiche!”

Che Rosa Perrotta sia una bellissima donna è innegabile. Sui social, infatti, moltissimi sono quelli che apprezzano per questo con l’ex tronista di Uomini e Donne. Persino le donne che la seguono , in diverse occasioni, hanno dimostrato di apprezzare Rosa e di stimarla caratterialmente e fisicamente. Secondo queste ultime, infatti, la Perrotta è la dimostrazione lampante che, oggi, per essere una donna attraente e affascinante non bisogna necessariamente essere pelle e ossa. Sul web, però, non sempre gli utenti più attivi sono anche quelli più carini e gentili. Uno di questi, per esempio, ha lasciato proprio poche ore fa il suo commento carico di risentimento sotto l’ultima foto pubblicata dal fidanzato di Rosa Perrotta (Pietro Tartaglione).

“La modella lei? Mica le vere modelle hanno un se..re così grosso” è stato scritto sotto l’immagine postata da Tartaglione “Come cambiano i tempi oggi, come qualsiasi donna può fare la modella”. A rispondere a questa persona che, come spesso accade, ha preferito nascondersi dietro un profilo anonimo, sono stati prima di tutto i fan di Rosa Perrotta. A questi, però, si è aggiunto anche l’intervento dell’ex tronista che, senza indugi, ha risposto per le rime al suo hater. “Complimenti… continuiamo ad esaltare stereotipi di modelle anoressiche” ha sbottato la Perrotta “Per quanto mi riguarda: ‘melius abundare quam deficere’. E ora continua pure a guardare”.

Uomini e Donne, la confessione di Pietro Tartaglione: quel particolare intimo su Rosa Perrotta

Al di la delle polemiche sui social, per Rosa Perrotta le cose sembrano procedere davvero bene (sia da un punto di vista lavorativo che sentimentale). Proprio ieri, infatti, il fidanzato Pietro stuzzicato dai propri follower ha raccontato: “La desidero ogni volta che la guardo (la desidero anche in questo momento). Lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo!”.