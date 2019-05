Uomini e Donne, Rocco va via: la reazione di Gemma, Gianni sospettoso

Uomini e Donne, Rocco Fredella lascia il Trono Over in lacrime: Gemma accusata, il sospetto di Gianni Sperti

Rocco Fredella lascia il Trono Over di Uomini e Donne. Una scelta inaspettata quella presa dal cavaliere, che è arrivato in trasmissione per avviare una conoscenza con Gemma Galgani. La frequentazione tra i due si è conclusa in malo modo e Rocco non ha più intrapreso altre conoscenze all’interno del programma. Ed ecco che ora, nel corso della puntata in onda l’8 maggio, Fredella decide di annunciare il suo addio al programma. In lacrime, il cavaliere spiega di non poter più continuare questa esperienza, poiché non sta bene. Scendendo nel dettaglio, Rocco dichiara che avrebbe voluto trovare l’amore all’interno della trasmissione, ma non essere riuscito nell’impresa. Si sente solo da ormai sette/otto anni, ovvero da quando ha divorziato. La scelta di lasciare il programma, rivela di averla presa la settimana scorsa, quando si sarebbe lasciato andare a un lungo sfogo con la redazione. Ma non sarebbe solo questo il problema che avrebbe spinto il cavaliere a dire addio al Trono Over. Il lavoro e i problemi economici lo avrebbero portato a scegliere di tornare alla sua vecchia vita.

Dopo Michele Loprieno, anche Rocco annuncia il suo addio. Ed ecco che Gianni Sperti espone subito i suoi sospetti su entrambi. L’opinionista non è convinto delle motivazioni date dai due cavalieri, tanto che crede ci sia sotto qualcosa. “È tutto così strano, io non ci credo né a uno né all’altro”, dichiara apertamente Gianni. Rocco tenta di spiegare ciò che prova e poi lascia lo studio. Prima, però, ha un’ultima discussione con Gemma. La Galgani appare inizialmente molto triste di fronte allo sfogo dell’uomo, ma subito dopo viene incolpata da Gianni e Tina. I due opinionisti sono convinti che la dama abbia reso più difficile il percorso di Rocco nel programma, accusandolo spesso di non essere realmente interessato a lei.

I sospetti di Gianni vengono pienamente condivisi dal pubblico, che però si trovano in disaccordo quando accusa Gemma. A detta dei telespettatori, la Galgani non avrebbe alcuna colpa, come Maria De Filippi ci tiene a precisare. La dama si è spesso mostrata sicura del fatto che Rocco fosse interessato a crearsi un’immagine televisiva, attraverso serate e altro. Ora Gemma cerca di difendersi, facendo presente di non voler avere alcuna responsabilità.