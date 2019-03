Uomini e Donne, Rocco ha una storia fuori? Gemma: “Ti ho sgamato”

Uomini e Donne, Rocco Fredella ha una relazione fuori dal programma? Gemma Galgani accende i sospetti

A Uomini e Donne i sospetti di Gemma su Rocco si fanno sempre più forti. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 18 marzo, la dama torinese fa presente i suoi dubbi. La Galgani si dice convinta del fatto che il cavaliere abbia una relazione con un’altra donna fuori dal programma. Gemma espone tutti i suoi sospetti in studio e rivela che ci sono dei particolari indizi che andrebbero a provare questa storia di Rocco. Il Fredella, secondo la dama, starebbe insieme alla donna che l’ha aiutato a organizzare la loro festa al Castello. Non solo, questa signora lo avrebbe affiancato durante alcune serate. Gemma fa notare che i due sarebbe stati insieme la sera di San Valentino. Ma chi è questa donna? Si tratterebbe di una manager, che avrebbe anche affiancato in passato Giorgio Manetti. Alla Galgani questa signora non piace per nulla, tanto da aver più volta criticato il cavaliere per essersi avvicinato a lei.

Proprio a causa della presenza di questa donna, Gemma ha anche deciso di lasciare la festa de La Decesione al Castello. Secondo quanto ha confermato anche Maria De Filippi, la Galgani si è immediatamente infastidita quando al Castello si è trovata di fronte questa donna che stava organizzando l’evento. “A san valentino ha fatto una serata e c’era lei, oltre tutto non me l’ha mai detto. Perché ometterlo? Penso che ci sia una certa intesa tra di loro, ne sono convinta. Io non l’ho saputo fin quando non l’ho vista”, rivela Gemma. Ecco che in studio entra Giorgio, pronto a difendersi da questa pesante accusa. Il cavaliere anticipa di essere particolarmente arrabbiato per quanto sta ascoltando. Ma secondo la Galgani, il cavaliere avrebbe questa dura reazione proprio perché lei sarebbe riuscita a sgamarlo: “Fai così perché ti ho sgamato!”

Uomini e Donne, Gemma convinta che Rocco abbia una relazione fuori: Gianni sostiene il cavaliere

Gemma è convinta del fatto che Rocco abbia una relazione con un’altra donna fuori dal programma. Il cavaliere è furioso e a sostenerlo ci pensano Tina Cipollari e Gianni Sperti. In particolare, quest’ultimo fa notare: “Se lui avesse una relazione con questa donna andrebbe a trascorrere una notte con Gemma?”. La domanda dell’opinionista, però, non convince Gemma e neanche una buona parte del pubblico. “Questa donna è pietosa, questa donna è tutto tranne che è una donna. Non ho nessun tipo di relazione con nessuno”, afferma Rocco scagliandosi contro la Galgani. Avrà davvero ragione Gemma? Molti telespettatori sono convinti che Rocco stia solo sfruttando la situazione per popolarità.