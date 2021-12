Uomini e Donne, Roberta verso la scelta: quando, cosa e come succederà

Roberta Giusti farà la scelta a Uomini e Donne nei prossimi giorni. La data della registrazione è molto vicina ma non ancora trapelata. Cosa sta succedendo nel frattempo? In aiuto dei più curiosi sono giunte le anticipazioni rivelate oggi dal Vicolo delle News. Nei giorni scorsi sono già trapelati alcuni dettagli della registrazione, ma oggi ne sono spuntati fuori altri. Tutti riguardano Roberta, che è rimasta ormai sola sul trono rispetto alla formazione iniziale. I due tronisti uomini sono usciti dalla trasmissione ormai tempo fa: Matteo ha scelto Noemi, ma si sono lasciati. Joele e Ilaria sono stati messi praticamente alla porta, e anche tra loro non è sbocciato l’amore lontano dalle telecamere.

Andrea Nicole ha terminato il suo trono nel peggiore dei modi: con un vero e proprio inganno. Ciprian l’ha raggiunta a casa e lei lo ha fatto entrare; hanno passato la notte insieme e non lo hanno detto a nessuno. Sì, il giorno dopo hanno confessato tutto alla redazione, ma magari avrebbero potuto farlo prima ed evitare di ingannare chi ha lavorato per loro per mesi. E anche il pubblico, in realtà. Non resta che fare affidamento sulla scelta di Roberta per avere un lieto fine tipico di Uomini e Donne: la scelta in studio con le sedie rosse.

Il pubblico sembra essere spaccato a metà: chi preferisce Samuele e chi preferisce Luca. Così come il pubblico non è schierato quasi interamente dalla parte di uno o dell’altro, anche la tronista è divisa allo stesso modo. Chi sceglierà Roberta tra Luca e Samuele? Si scoprirà nei prossimi giorni, intanto nella puntata in cui ha annunciato la scelta ha fatto l’esterna solo con uno dei due.

Roberta è uscita in esterna con Luca e si sono baciati; Samuele è rimasto in panchina. Prima della scelta però la tronista passerà una giornata con Luca e una con Samuele: anche questo è un momento tipico di Uomini e Donne e che il pubblico aspetta. Dopo queste due giornate Roberta avrà le idee più chiare, anche perché annunciando la scelta ha dimostrato di avere una preferenza. O almeno la voglia di vivere più uno rispetto all’altro.