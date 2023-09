Uomini e Donne, Roberta fa rumore: lo spinoso segreto di Riccardo

Roberta Di Padua di Uomini e Donne svela interessanti retroscena. In particolare, la dama di Cassino rivela al pubblico un fatto inedito legato a Riccardo Guarnieri, che non ha preso parte all’edizione del programma di Maria De Filippi che è appena iniziata. Questa volta Roberta parla attraverso una nuova intervista per la rivista Uomini e Donne Magazine, il cui nuovo numero è uscito oggi. Tra le tante domande, c’è quella riguardante l’ex cavaliere tarantino: le ha fatto effetto non vederlo nel parterre maschile del Trono Over?

Ebbene, senza girarci intorno, Roberta ammette che dopo quanto accaduto questa estate Riccardo le è indifferente. Ma qual è il motivo di questo cambiamento? La Di Padua è sempre stata in qualche modo legata a Guarnieri. Negli ultimi mesi della passata edizione, però, la dama di Cassino ha dato più volte il due di picche all’ex cavaliere. Non voleva essere solo un passatempo per lui e non nutriva più l’interesse di un tempo nei suoi confronti.

Così Riccardo a Uomini e Donne aveva dovuto fare dei passi indietro e concentrarsi su altre conoscenze. Ma ecco che ora spunta un retroscena legato proprio a quel periodo. Roberta svela che, durante le ultime due settimane della passata edizione, Guarnieri le avrebbe inviato dei fiori in modo anonimo. Quando si è conclusa la stagione, l’ex cavaliere si è svelato, rivelandole di essere il mittente di quel regalo misterioso.

Al contrario di ciò che si può immaginare, la notizia non ha particolarmente fatto felice la Di Padua, anzi. Infatti, la dama spiega oggi che in quel periodo Riccardo stava frequentando altre donne, Giusy e Mariangela. Pertanto, il gesto dei fiori non ha fatto sentire speciale la dama di Cassino, la quale ha trovato tutto questo una forte mancanza di rispetto verso le altre due donne, ignare di tutto.

Attualmente pare che Guarnieri sia felicemente fidanzato. E pare che sia questo il motivo per cui in questa nuova edizione il pubblico di Canale 5 non l’ha ritrovato lì seduto nel parterre del Trono Over. Si pensa anche che, in realtà, la redazione non avrebbe comunque richiamato in trasmissione Riccardo.

Intanto, Roberta Di Padua fa sapere cos’è accaduto con Andrea Foriglio dopo il programma: assolutamente niente. Qualcuno ha ipotizzato un avvicinamento tra la dama e l’ex corteggiatore di Nicole Santinelli in estate. Invece, la stessa dama smentisce categoricamente queste ipotesi, affermando che non ci sono mai visti o sentiti nei mesi scorsi.