Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Blanda: il gesto di lei fa sognare

Roberta Di Padua, dama del Trono Over, a Uomini e Donne ha espresso la sua volontà di conoscere Davide Blanda. Si tratta di uno dei tre aspiranti tronisti, che a differenza di Davide Donadei e Gianluca De Matteis non ha ricevuto l’approvazione del pubblico. Infatti, il 27enne originario di Novara non ha avuto la loro stessa opportunità di sedersi sul trono. Quest’anno la redazione ha dato la possibilità ai telespettatori di scegliere i tronisti di questa nuova edizione. Ma sebbene non abbia ricevuto il consenso del pubblico, Davide potrà vivere la sua esperienza all’interno del programma, grazie alla richiesta di Roberta. Quest’ultima ha notato immediatamente Blanda, a cui ha chiesto anche di ballare. Durante questo ballo al centro dello studio, i fan hanno iniziato a pensare che tra i due possa nascere qualcosa. Ora è proprio la Di Padua a dare una risposta al pubblico. In particolare, la dama ha condiviso un post pubblicato da una pagina su Instagram, che la ritrae insieme a Davide!

Uomini e Donne, Roberta Di Padua accende le speranze dei fan: il gesto della dama per Davide Blanda

Roberta Di Padua si è fatta avanti con Davide Blanda, non lasciandosi sfuggire l’occasione di poterlo conoscere all’interno del programma. Le anticipazioni, al momento, non rivelano particolari avvicinamenti tra i due, ma in queste ultime ore la dama condivide un gesto inaspettato. Scendendo nel dettaglio, Roberta condivide un post pubblicato da una pagina sul social che la ritrae mentre balla e si scambia degli sguardi con Davide. La Di Padua aggiunge a questo post, direttamente nelle sue Stories, il brano One di Mary J. Blige con gli U2. Perché la dama ha scelto questa romantica canzone? Il suo potrebbe rappresentare un segnale per colpire Blanda.

Uomini e Donne, cosa sta succedendo tra Roberta Di Padua e Davide Blanda? Lei pronta a conquistarlo

La Di Padua sta cercando di conquistare l’interesse di Davide? Con questo suo gesto la dama potrebbe anche voler far intendere ai fan che è nato qualcosa tra lei e Blanda. Per scoprirlo non resta che attendere, intanto sembra proprio che Roberta sia pronta a conoscere meglio il 27enne. Nel frattempo, oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Gemma Galgani protagonista.