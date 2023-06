Uomini e Donne, ritorno per una coppia discussa: l’avvistamento

By

Una nota coppia di Uomini e Donne potrebbe essere tornata insieme. Stiamo parlando di Davide Donadei e Chiara Rabbi, i quali si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi nel 2020. Dopo quasi due anni, la scorsa estate, la storia è giunta al capolinea, con una rottura non proprio pacifica. L’ex corteggiatrice, infatti, ha fatto intendere più volte di essere stata tradita dal fidanzato, accusa poi confermata da una sua presunta amante: l’ex allieva di Amici, Arianna Gianfelici.

Durante la permanenza di Davide al Grande Fratello Vip, infatti, Arianna aveva rivelato di essersi frequentata con l’ex tronista, il quale le avrebbe nascosto di essere ancora fidanzato con Chiara. Dentro la Casa, però, Donadei diede tutt’altra versione, incolpando la gelosia di lei per la fine della loro relazione. Ad ogni modo, lo scorso marzo, il ristoratore pugliese ha lasciato il reality di Canale 5 e i due avevano provato a deporre l’ascia di guerra. Tuttavia, si è trattato di un tentativo finito, a dir poco, malissimo.

Durante una serata in discoteca, infatti, Chiara e Davide si erano riavvicinati, scambiandosi anche un bacio. Peccato che, poco dopo, l’influencer ha avuto atteggiamenti intimi con un altro ragazzo, scatenando la furia di Donadei. Da lì, i rapporti tra i due si sono nuovamente raffreddati e sembrava proprio che non ci sarebbe stata più possibilità di rivederli insieme. Questo, almeno, fino ad oggi. L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ha ricevuto una segnalazione che ha riacceso la speranza dei fan della coppia.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: ritorno di fiamma?

Un utente avrebbe visto Chiara Rabbi in compagnia della mamma di Donadei, alla quale è legatissimo. Le due sarebbero state avvistate mentre uscivano da un supermercato, complici e sorridenti. Insomma, considerando gli ultimi avvenimenti, il fatto che l’ex corteggiatrice passi tempo con la madre di Davide ha portato molti a pensare che i due si stiano dando una nuova possibilità. Bisogna specificare, però, che si tratta solamente d’indiscrezioni, dato che non ci sono prove effettive di quest’incontro e i due diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo.