Uomini e Donne, ritorno da applausi: rivelazioni su Steri e Giuseppe

Giada e Marcello Messina danno inizio alla nuova puntata di Uomini e Donne. La coppia del Trono Over appare raggiante e felice. Infatti, i due raccontano che tutto procede per il meglio. Gianni Sperti fa i complimenti a entrambi e ammette che non avrebbe mai scommesso su di loro. In effetti, i telespettatori ricordano bene i momenti in cui l’opinionista attaccava Marcello e si diceva anche convinto che non ci fosse tutto questo grande interesse per Giada.

Invece, ecco che l’ormai ex cavaliere del Trono Over ha dimostrato nel tempo esattamente il contrario. Messina oggi è legato molto a Giada e alla sua famiglia, tanto che i figli di lei per la puntata di oggi gli hanno dedicato un video messaggio. Intanto, Tina Cipollari continua a perseguitare Gemma Galgani. Già nel corso della puntata andata in onda ieri, l’opinionista con un secchio ha più volte tentato di fare un bel gavettone alla dama torinese.

Alla fine, oggi Tina spara acqua su Gemma con una pistola giocattolo. Dopo di che, Giada dà la sua opinione sul percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. L’ex dama ammette che le piace molto Francesca, la quale ha appena lasciato lo studio dopo aver scoperto che il tronista ha portato in esterna solo Cristina. La ragazza lamenta il fatto che dopo il loro bacio Steri avrebbe dovuto sentire la necessità di vederla. Intanto, molti telespettatori fanno l’applauso a Giada, in quanto Francesca risulta attualmente la corteggiatrice più apprezzata di Gianmarco.

Si va avanti con il Trono speciale di Tina Cipollari, la quale è uscita in esterna con Cosimo. Quest’ultimo ha pensato bene di farla divertire, portandola a giocare. Si torna poi su Giuseppe e Sabrina. Quest’ultima continua ad avere dei dubbi, mentre il pubblico le chiede di voltare definitivamente pagina. Marcello si scaglia contro Giuseppe, ritenendo che non sia concreto e che, invece, abbia le idee abbastanza chiare. Anche in questo caso, arrivano gli applausi dei telespettatori.

Intanto, Sabrina lascia lo studio in lacrime e viene raggiunta da Alessio. I due rientrano, ma la dama appare ancora provata. Giuseppe continua a essere accusato al pubblico di essere un manipolatore, ma le critiche ora arrivano anche per Sabrina. I telespettatori sono furiosi e delusi nel vederla ancora elemosinare attenzioni dal cavaliere. Siede poi al centro studio Agnese, la quale sta conoscendo Diego. Quest’ultimo, intanto, frequenta anche Arianna, che sembra trovarsi meglio con Claudio.

Torna Gianmarco al centro studio. Qui, il tronista appare abbastanza deluso dalla decisione di Francesca di andare via: “Io ora sono il tronista. A me pare tutto troppo esagerato, una follia. È esagerato tutto”. Il tronista ha portato in esterna Nadia, la quale l’ha colpito con il suo carattere forte. Tra loro sembra procedere tutto bene, anche se Steri appare più attratto da Cristina e Francesca.