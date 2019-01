Uomini e Donne, rientro difficile per Claudio Sona: “La gente è cattiva”

Uomini e Donne, rientro dopo le feste difficile per Claudio Sona: l’ex tronista a fine giornata si sfoga sui social

Rientrare a lavoro dopo le vacanze natalizie non è sempre facile, e questo lo sa bene Claudio Sona. Della sua brutta giornata, dovuta non solo alla fine delle ferie ma anche alla poca gentilezza delle persone, l’ex tronista di Uomini e Donne ne ha parlato proprio qualche minuto fa sui social. Noi non sappiamo cosa sia successo esattamente a Claudio. Dalle sue parole sono solo intuibili alcune cose ma, per il resto, l’ex volto noto del Trono Gay è stato vago. “La gente è cattiva, cioè non vi dovete innervosire da soli, per niente… rilassatevi” ha esordito dicendo il bel veronese su Instagram stories.

Sul suo profilo, poi, Claudio Sona ha pubblicato tutta una serie di video dove ha anche aggiunto: “Pieni di odio, pieni di negatività. Stop, è così bello sorridere. Andate fuori, andate a lavorare, andate a fare dello sport, uscite, andate avanti… basta!”. Dopo il suo piccolo sfogo, ad onor del vero, Claudio è però tornato tranquillo. “Comunque le mie vacanze sono state spettacolari” ha affermato sorridente l’ex fidanzato di Mario Serpa “Ho ripreso alla grande”. A parte qualche piccolo dispiacere, dunque, il modello sembra davvero intenzionato a cominciare adesso il suo anno alla grande ma, soprattutto, all’insegna della positività.

Uomini e Donne, il padre di Mario Serpa in ospedale: gli ultimi aggiornamenti

Se l’anno si è chiuso (ed è cominciato) bene per Claudio Sona allo stesso modo, purtroppo, non è andata per il suo ex fidanzato Mario Serpa. Qualche giorno fa, infatti, l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi follower di essere in ospedale. Ad essere stato ricoverato, però, non è stato lui ma il padre. Qualche ora dopo il suo annuncio, comunque, l’ex corteggiatore ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del papà: l’intervento, stando a quanto da lui scritto, è andato bene e l’uomo adesso sta bene.