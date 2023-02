La storia tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano continua ad essere protagonista negli studi di ‘Uomini e Donne’. Gli scontri dell’ex coppia sembrano non avere mai fine e la nuova relazione di lei non ha fatto che alimentare il conflitto tra i due. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni della registrazione del 4 febbraio, infatti, il cavaliere del trono over si è reso protagonista di un’ennesima lite. La sua ex compagna ed il nuovo fidanzato Alessandro Vicinanza sono tornati in studio per confrontarsi con Guarnieri e pare che i toni si siano piuttosto scaldati. Ad ogni modo, dopo l’infuocata registrazione, è arrivata una nuova piccante segnalazione sul pugliese.

Molti dei partecipanti del dating show dopo la puntata sono rimasti a Roma per trascorrere lì il sabato sera. Tra di loro c’è stato anche Riccardo. Il 41enne, dopo la pesante discussione avuta con Alessandro, sembrerebbe essersi trattenuto a cena in compagnia di una ragazza. Una telespettatrice del programma, infatti, ha invitato una foto all’influencer Deianira Marzano in cui è presente Riccardo in compagnia di una donna misteriosa. Nella foto in questione si può vedere una donna mora, con un viso piuttosto semplice e molto giovane. Ma chi è questa misteriosa ragazza?

La donna in questione sembrerebbe essere una dama del trono over che è recentemente apparsa in puntata dietro l’ultima frequentazione di Riccardo, Gloria Nicoletti. Nello specifico, la dama è comparsa in video proprio durante un loro confronto. Una frequentazione, la loro, non andata a buon fine: dalle ultime registrazioni del programma è emerso che Gloria ha deciso di lasciare la trasmissione poiché nutre un sentimento per Guarnieri che, però, non ricambia. Inoltre, l’ultima ‘paparazzata’ del cavaliere sembra confermare la definitiva conclusione di questo flirt.

Questo è tutto ciò che si sa sulla nuova presunta fiamma di Guarnieri, che recentemente in una storia di Instagram ha pubblicato un selfie a cui ha annesso la canzone di Caparezza ‘Ti fa stare bene’. Che sia una dichiarazione per il suo nuovo ‘amore’?

In ogni caso, bisognerà attendere la prossima registrazione di ‘Uomini e Donne’ per sapere la verità e scoprire come proseguirà questa supposta frequentazione.