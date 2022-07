Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo dopo la rottura continuano a mantenere il silenzio sui motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. L’ormai ex coppia storica di Uomini e Donne si è detta addio e oggi i fan vorrebbero conoscerne le cause. Ma proprio in queste ore l’ex corteggiatrice spegne le speranze del pubblico che li segue: non verranno mai svelati i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione. Così torna a parlare della rottura avvenuta con Ricky, annunciata nei giorni scorsi.

Da parte dell’ex tronista continua a regnare il silenzio sulla questione. Gismondi condivide momenti di spensieratezza sul suo profilo Instagram, evitando di parlare della rottura con Camilla. Al contrario, la Mangiapelo si è esposta sin dall’inizio. L’ex corteggiatrice, quando ha rivelato sui social che la loro love story è giunta al termine, ha sottolineato di voler essere corretta con tutti coloro che in questi anni li hanno sostenuti. Nonostante ciò, non intende in alcun modo entrare nei dettagli della rottura, pubblicamente.

Riccardo e Camilla del Trono Classico di UeD si sono lasciati da tempo e la curiosità da parte dei fan è molta. Oggi la Mangiapelo risponde ad alcune domande dei follower e, ovviamente, non mancano le domande su Gismondi. Un utente le chiede cos’è accaduto tra loro. Sembra che entrambi abbiano scelto di mantenere la privacy sui dettagli riguardanti la loro rottura. Giusto rivelare che non sono più una coppia, visto che si sono conosciuti in televisione, ma il resto fa parte della loro vita privata.

“Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei ami speculare”

L’unica cosa che ora Camilla Mangiapelo rivela sulla rottura con Riccardo è che si tratta di “una cosa delicata”. Detto ciò, assicura e ribadisce di non avere alcuna intenzione di svelare i dettagli. Ma come sta l’ex corteggiatrice? Ammette che questa è “una domanda complessa”, in quanto potrebbe rispondere in tanti modi differenti perché sta vivendo “emozioni contrastanti”.

Sta riprendendo in mano la sua vita e “ci vuole del tempo per ritrovare i propri equilibri”. Giustamente, dopo una relazione così lunga, entrambi avranno bisogno ancora di tempo prima di riacquistare la serenità. Nonostante questo, Camilla confessa di essere molto fiera di se stessa.

La curiosità dei fan non si ferma qui. C’è chi vuole sapere se la Mangiapelo abbia intenzione di cancellare il tatuaggio Hakuna Matata, fatto con Gismondi. La sua risposta è chiara: “Non sono solita rinnegare le cose che ho fatto, resterà dov’è”.

Infatti, l’ex corteggiatrice oggi non rinnega nulla delle scelta fatte in passato. Consiglia, infine, ai suoi fan di superare le delusioni amorose concentrando tutte le energie su se stessi e di affidarsi al tempo “cura più efficace”. Ovviamente, sottolinea che “senza la tua volontà non può succedere nulla”.