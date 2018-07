Uomini e Donne: riavvicinamento con Sara? Luigi risponde

Uomini e Donne: Luigi dice la sua sul riavvicinamento con Sara

Luigi Mastroianni su Instagram risponde ad un messaggio e dice chiaramente il suo pensiero su quello che potrebbe essere un riavvicinamento a Sara Affi Fella. I due, ormai ex fidanzati, dopo l’uscita dagli studi di Uomini e Donne si sono praticamente subito separati decidendo di interrompere la loro storia. Le incomprensioni e la lontananza hanno avuto la meglio e la neo coppia ha troncato la conoscenza lontana dalle telecamere. Luigi, qualche giorno fa ha letteralmente sconvolto il web quando, sotto lo sfogo e la foto di Sara, ha lasciato un like. Subito dopo l’inaspettato gesto del catanese, tutti hanno immediatamente fantasticato su un possibile riavvicinamento tra i due.

I social in delirio ad interrogare amici e parenti della Affi Fella e del bel Mastroianni sulle ultime notizie relative ai due. Oggi, però, dopo qualche giorno di suspance, ecco che arriva la chiara e limpida risposta di Luigi in merito all’attuale situazione creatasi sui social. Una fan ha inviato in direct un messaggio allo stesso corteggiatore, nel quale chiedeva espressamente se questo tanto vociferato riavvicinamento tra i due ragazzi ci fosse davvero stato o no. Luigi, senza alcuna esitazione ha risposto in maniera esplicita. “No no, nessun riavvicinamento, solo rispetto.”

Riavvicinamento dopo Uomini e Donne?

Lo screenshot della chat è stato, in tempo reale, postato sulla pagina Instagram di News Uomini e Donne e da lì tutti i pettegolezzi sembrano essere svaniti. Dunque, la storia tra la tronista e il corteggiatore appare visibilmente e definitivamente chiusa. Nulla da fare per tutti quei fan che continuano ad appigliarsi a like, foto, frasi, canzoni e quant’altro. Luigi e Sara non hanno, quindi, alcuna intenzione di ricominciare a crederci. Ognuno ha la propria vita, la propria strada e i propri sogni da inseguire.