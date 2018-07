Uomini e Donne news, la cicatrice di Sara: arriva il gesto di Luigi

Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni torna a far parlare di sè

Nelle ultime ore, dopo il commovente messaggio postato da Sara Affi Fella su Instagram, ecco che arriva un inaspettato like da parte di Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, quindi, ha messo mi piace alla foto caricata dalla stessa tronista nel primo pomeriggio. Lo scatto, che ritrae Sara in costume da bagno, ha catturato l’attenzione di Luigi che, vuoi per quanto scritto dalla Affi Fella, vuoi per il fermo immagine in sè, il siciliano non ha esitato nè resistito dal mostrare la sua stima nei confronti di una persona che, comunque siano andate le cose, ha pur sempre conosciuto per sette lunghi mesi.

Inutile parlare di quanto e di come sia, immediatamente, andato in delirio il web. Gli screenshot sulle pagine Instagram e Facebook dell’ex coppia di Uomini e Donne hanno subito ufficializzato la notizia del like che, dopo pochi minuti, è diventata virale. Sara avrà senz’altro visto e letto quanto fatto dal suo ex. Un gesto che a prescindere da tutto mette in mostra la personalità dell’ex corteggiatore. Contro tutto e tutti decide di mostrare umanità verso Sara e verso quanto subito a causa dei problemi di salute.

Dopo Uomini e Donne Sara risponderà al gesto di Luigi?

Il gesto di Luigi sarà stato apprezzato dall’ex tronista? Il messaggio conteneva parole rivolte ad un difficile momento della sua vita. Mastroianni ne era a conoscenza o il troppo poco tempo trascorso insieme non ha permesso alla bella campana di informare il suo, allora, fidanzato su quanto accadutole? Una sola domanda, adesso, sorge spontanea: ci potrebbe essere un riavvicinamento tra i due? Sicuramente un like non risolve i problemi di coppia ma potrebbe essere un inizio. Chissà che quella di Luigi non sia stata una mossa strategica per provare a riconquistarsi la bella e tosta Saretta.