Uomini e Donne, retroscena di Andreozzi: “Cosa fa la redazione, il mio errore”

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Andreozzi ha svelato dei retroscena legati al programma. Il suo Trono ha appassionato tantissimi telespettatori, coinvolgendoli nella sua storia d’amore con Alessia Messina. Insieme hanno partecipato a Temptation Island, dal quale sono usciti in coppia. Ma ecco che poi la relazione è giunta al capolinea. In un’intervista per Espresso Podcast, come riporta Isa e Chia, l’ex tronista ha svelato cosa succede quando si decide di partecipare al dating show di Maria De Filippi.

Ebbene Amedeo ha ricevuto la proposta da parte della redazione per partecipare al programma, ma inizialmente si era opposto. Dopo di che, riflettendoci, si è chiesto il motivo per cui lo volevano così tanto sul Trono. A questo punto, Andreozzi spiega quale sarebbe l’obiettivo della redazione durante i casting:

“Intercettare persone a cui non interessa del mondo dello spettacolo. Ho capito che quel programma ti intrattiene e non ti fa pensare a niente e tu vedi questa roba e dici perché stanno litigando? Non lo farei, pensi a questa roba e ti distacchi da tutto”

In questa fase dell’intervista, Andreozzi ha ricordato la fase subito dopo la scelta, ricaduta appunto su Alessia. Quello è stato “un periodo di successo e popolarità”. Addirittura, l’ex tronista camminava con i bodyguard. La ricorda oggi come “una roba meravigliosa”. Ma ha commesso un errore: pensare che tutto quel successo sarebbe durato per sempre. Questo è ciò che consiglia ai giovani che decidono di partecipare a Uomini e Donne: farlo sì, ma restando consapevoli che sia necessario “creare qualcosa di solido, senza dimenticare i veri valori della vita e le persone che si amano”.

Ci sono anche degli aspetti negativi da considerare in un’esperienza televisiva del genere. Amedeo ha ammesso di essersi sentito come un oggetto, in quanto la gente gli chiedeva di fare una foto solo perché era ‘famoso’ e non ricordava neppure il suo nome. A un certo punto, l’ex tronista doveva rimettersi in carreggiata e lavorare, ma non poteva farlo proprio per via della sua notorietà. Oggi Andreozzi è felicemente sposato con la sua Giulia. Ormai la love story con Alessia Messina, sebbene negli anni i fan abbiano spesso sognato il ritorno di fiamma, è un lontano ricordo.

Mentre Andreozzi sembra essere rimasto quello di un tempo ed è abbastanza riconoscibile agli occhi dei fan, l’ex corteggiatrice no. Infatti, proprio lo scorso anno, Alessia Messina è finita al centro di una bufera, in quanto molti ritengono che a causa di presunti ritocchini non sia neanche più riconoscibile.