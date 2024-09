UeD, Alessia Messina irriconoscibile: il ‘prima e dopo’ fa discutere

I fan più affezionati di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Alessia Messina, la storica corteggiatrice che nel 2015 scese le scale del dating show per corteggiare Amedeo Andreozzi. I due uscirono insieme dal programma, con una scelta sulle note di “Grande amore” de Il volo, che è entrata nella storia del programma. Successivamente, i due parteciparono a Temptation Island, per poi lasciarsi pochi mesi dopo. Da allora, Alessia si è allontanata dal mondo della televisione, rimanendo però molto attiva sui social. Nelle ultime ore, il suo nome è tornato alla ribalta dopo la diffusione di alcune foto recenti, che hanno messo in evidenza un grande cambiamento rispetto all’Alessia vista a Uomini e Donne.

Nelle foto attuali, Alessia appare effettivamente irriconoscibile. Probabilmente, l’ex corteggiatrice si è sottoposta ad interventi di chirurgia plastica, portando ad un cambiamento evidente. Questo drastico ‘prima e dopo’ ha acceso un vivace dibattito sul web, sollevando preoccupazioni sull’uso eccessivo della chirurgia plastica, spesso spinto dagli standard di bellezza irrealistici della società. Se da un lato i detrattori del web l’hanno solamente criticata, dall’altro molti hanno colto l’occasione per riflettere, seppur con amarezza, sulle conseguenze che le insicurezze possono arrivare ad avere su una persona.

È importante sottolineare che queste rimangono teorie e supposizioni degli utenti sui social, poiché Alessia Messina non ha ancora commentato la polemica che l’ha vista protagonista nelle ultime ore. Difatti, l’ex corteggiatrice non ha parlato di eventuali interventi di chirurgia né ha risposto alle insinuazioni del web, scegliendo di mantenere il silenzio sulla vicenda e continuando a mostrare normalmente contenuti della sua giornata. A questo punto, chissà se l’ex volto di Uomini e Donne deciderà di dire la sua riguardo il dibattito che l’ha coinvolta o se preferirà ignorare la questione.

Alessia Messina: cosa fa oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Alessia Messina, nata il 5 ottobre 1993, vive a Paternò, in provincia di Catania, Sicilia. Fin da giovane, ha tentato di entrare nel mondo dello spettacolo, partecipando nel 2012 al programma Veline, dove arrivò alle semifinali. Tre anni dopo, scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Amedeo Andreozzi. Come già accennato, la loro storia durò poco e si concluse poco dopo la partecipazione a Temptation Island nell’estate del 2015.

Nel 2020, poi, Alessia ebbe una breve relazione con Mario Balotelli. Ad oggi, non si sa molto sulla sua vita sentimentale. Per quanto riguarda il suo percorso professionale, Alessia Messina ha accumulato oltre 600.000 followers su Instagram e lavora come influencer.