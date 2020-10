Alessia Messina delusa dopo Balotelli, la confessione: “Vorrei dimenticare”

Cos’è accaduto tra Alessia Messina e Mario Balotelli? A parlare oggi ci pensa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine del programma. Si dava per certo che i due avessero avviato una relazione seria, fino a quando il calciatore ha dichiarato di non essere fidanzato. Su questo argomento, Alessia ha parlato sui social, lanciando non poche frecciatine. Infatti, sembra proprio che la Messina si sentisse davvero la fidanzata di Balotelli. Ora, però, la receptionist ammette di voler lasciarsi alle spalle tutta questa storia. Rispondendo con educazione alle domande, ha lasciato intuire la sua delusione per qualcosa in cui, probabilmente, credeva molto. Al momento, Alessia sta ancora aspettando il grande amore e va avanti con la sua vita. La sua speranza è quella di incontrare un uomo che sia rispettoso e che le dia tutto il suo appoggio. Pare che l’ex corteggiatrice non stia vivendo un periodo così sereno, proprio a causa di quanto accaduto con Balotelli. Le sue parole fanno capire proprio questo!

Alessia Messina e Mario Balotelli: l’ex corteggiatrice si svela, ma non troppo

Viene chiesto, durante l’intervista, ad Alessia Messina se vuole dire qualcosa in merito alla fine della sua presunta relazione con Mario Balotelli. L’ex corteggiatrice ribadisce che credeva di essere fidanzata, ma non vuole dire altro. “Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava”, dichiara oggi Alessia. La Messina ci tiene a precisare che non è una persona che cerca visibilità attraverso questi gossip. Ora confessa di sentirsi presa in giro. “Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare”, conclude così il discorso riguardante Balotelli. Alessia poi afferma che non ci sono stati più contatti tra lei e il calciatore. A darle forza ci hanno pensato la sua famiglia e le sue amiche, che non la lasciano mai sola.

Alessia Messina, la sua indimenticabile esperienza a Uomini e Donne: oggi salirebbe sul trono

Alessia Messina è nota al pubblico di Canale 5 grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, come corteggiatrice. Attraverso il programma ha iniziato una relazione con l’ex tronista Amedeo Andreozzi e insieme hanno preso parte a Temptation Island. Tra loro, dopo la fine della loro relazione, non c’è stato più alcun riavvicinamento. Ancora oggi sono tanti i fan che le ricordano la loro emozionante scelta avvenuta in trasmissione. Ha pochi ricordi della storia con Amedeo, che non è andata avanti a causa dell’incompatibilità caratteriale. Non scenderebbe a corteggiare Davide Donadei e Gianluca De Matteis, da cui non è rimasta colpita. Ma salirebbe sul trono, in quanto è single e ha ancora fiducia nell’amore!