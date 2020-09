Manco il tempo di annunciare il fidanzamento che la storia si è già spenta: trattasi di Mario Balotelli e dell’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Alessia Messina. I due sono usciti allo scoperto pochi giorni fa, dopo che al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha fatto degli apprezzamenti sul calciatore. Apprezzamenti per nulla graditi: l’atleta bresciano infatti ha invitato la modella brasiliana a non metterlo in mezzo ai gossip relativi alla Casa più spiata d’Italia, affermando anche di essere fidanzato. Inizialmente ha preferito non fare il nome della donna al suo fianco, poi al magazine Chi ha confermato che si trattava di Alessia. Nelle scorse ore, però, la relazione pare essere andata in frantumi, come hanno fatto intendere i diretti interessati.

Mario Balotelli e Alessia Messina, è già finita. Lei: “Ricomincio da me”

Nelle scorse ore Balotelli ha pubblicato una Stories Instagram piuttosto criptica, dicendo di non voler più dedicare del tempo a chi non lo merita. Le frasi del calciatore sono state meno misteriose quando anche Alessia Messina, a distanza di qualche ora, è spuntata sul social, scrivendo che le persone diventano cieche innanzi ai propri sbagli per poi chiosare: “Ricomincio da me”. Dunque, pare proprio che la liaison sentimentale tra Super Mario e l’ex Uomini e Donne sia giunta al capolinea in un amen, subito dopo che era stata annunciata. Non chiari i motivi che hanno portato la coppia ad allontanarsi.

Balotelli e l’allergia al gossip

Balotelli è sempre stato molto chiacchierato dalla cronaca rosa del Bel Paese per via delle sue numerose relazioni con ragazze note e celebri. Tuttavia Mario non ha mai strizzato l’occhio al gossip, cercando anzi di starsene sempre il più lontano possibile dal vociferare ‘rosa’. Una ulteriore prova in tal senso è giunta pochi giorni fa: come sopra accennato la Mello ha fatto emergere il suo nome al Grande Fratello Vip 5, ma subito l’atleta lombardo si è smarcato dal chiacchiericcio. Anche perché in questo momento ha altro a cui pensare, vale a dire la propria carriera: gli ultimi rumors lo vogliono vicino al Genoa, dopo una stagione calcistica non proprio da ricordare a Brescia, città in cui è cresciuto.