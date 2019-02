Uomini e Donne registrazione, scontro tra Ivan e Andrea: volano parole grosse

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Ivan e Andrea discutono animatamente: volano parole grosse in studio

Registrazione di Uomini e Donne movimentata quella di oggi. Negli studi Elios, proprio questo pomeriggio, il pubblico presente alla puntata ha assistito ad uno scontro accesissimo tra due tronisti. A discutere animatamente, come riporta il blog di Isa e Chia, sarebbero stati Ivan e Andrea. Il nuovo tronista, dopo aver portato in esterna una corteggiatrice dello spagnolo, si è dovuto difendere dalle accuse di Ivan e non ha risparmiato critiche a quest’ultimo. La ragazza che lui e Ivan si contendono, per ora, è Natalia. Che lei esca con Andrea non è una situazione che sembra stare bene a Ivan. Nel palesare i suoi dubbi e le sue perplessità, inoltre, pare che oggi non abbia potuto fare a meno di litigare con Andrea. Il nuovo tronista è molto interessato a Natalia e non ha intenzione di tirarsi indietro nella conoscenza (specie adesso che sa di piacere alla corteggiatrice).

Durante lo scontro, inoltre, Andrea ha definito Ivan “Patetico”. Il motivo? Secondo lui il ragazzo ostenterebbe troppa sicurezza, tanto da risultare incoerente. Lo stesso, poi, ha aggiunto anche che non riesce a trovare un senso al percorso del tronista spagnolo che, di fatto, sta decidendo di portare alla scelta una ragazza che ha dichiarato che non è sicura di voler stare con lui. I due hanno continuato a scambiarsi frecciatine e battute durante tutta la puntata. Tanto che Gianni Sperti, ad un certo punto, ha pure proposto a Maria De Filippi di invitare Andrea alla scelta di Ivan in villa. In questo modo, secondo l’opinionista, trovandosi a stretto contatto con entrambi la ragazza potrà finalmente avere le idee chiare su chi corteggiare.

Uomini e Donne registrazione: la nuova tronista Angela ha già un preferito

Durante la registrazione di oggi a Uomini e Donne si è parlato anche di Angela, la nuova tronista sorella di Chiara Nasti. Quest’ultima, secondo quanto riportato da Isa e Chia, pur essendo all’inizio del suo percorso avrebbe dichiarato di avere già un preferito. Lui si chiama Davide e, tra tutti, è quello che per ora le piace di più.