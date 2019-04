Uomini e Donne registrazione, Natalia minaccia Andrea: Muriel va via

Uomini e Donne anticipazioni, Andrea bacia Giorgia e Klaudia: Muriel va via e Natalia si infuria col tronista

Andrea Zelletta, durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, oggi ha dovuto vedersela con l’ira delle sue corteggiatrici in studio. Il tronista, dopo aver invitato tutte a fare un’esterna con lui nella stessa location, è uscito questa settimana solo con Giorgia e Klaudia. Natalia, capendo le intenzioni di Andrea, si è rifiutata di andare. Quest’ultima, raggiunta poi dalla redazione, è scoppiata a piangere dal nervoso, affermando di essere stanca di questa situazione. Andrea, come riportato dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, ha baciato tutte e due le corteggiatrici che ha portato in esterna. Questa cosa, ovviamente, ha fatto arrabbiare non poco le ragazze rimaste a casa. Muriel, dopo essersi scagliata contro Zelletta, ha per questo motivo deciso di lasciare Uomini e Donne. Andrea l’ha seguita fuori dagli studi ma, stando a quanto emerso, è poi rientrato da solo.

Diversa invece è stata la reazione di Natalia. In puntata lei e Andrea hanno litigato tutto il tempo, tanto che poco spazio si è dato ai baci dati dal tronista alle due corteggiatrici. Lui ha accusato Natalia di disinteresse, perché non presentandosi in esterna non si sono visti per più di una settimana, e questo lo ha insospettito non poco. Lei, dal canto suo, non ha digerito l’atteggiamento di Andrea e, in trasmissione, lo ha più volte minaccio dicendo che se lui avesse continuato a giocare ancora con i suoi sentimenti anche lei lo avrebbe fatto. Natalia non l’ha detto ma queste sue parole, chiaramente, fanno riferimento ad un possibile no alla scelta. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro?

Uomini e Donne: Giorgia conquista subito Andrea Zelletta

L’esterna del primo bacio tra Giorgia e Andrea, come anticipato sopra, è stata mostrata oggi durante la registrazione del Trono Classico. La corteggiatrice ha colpito Zelletta fin dal suo arrivo. Sarà lei la scelta? Fino ad ora è l’unica con cui non ha discusso ma, ad onor del vero, spesso questo non vuol dire niente a Uomini e Donne.