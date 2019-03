Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Andrea perde la testa per una nuova corteggiatrice: Natalia litiga con Muriel e poi lascia lo studio

Oggi, martedì 19 marzo 2019, negli studi Elios di Roma è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. In studio c’erano presenti anche Ivan Gonzalez con Sonia Pattarino e Lorenzo Riccardi con Claudia Dionigi. Maria De Filippi, dopo aver fatto entrare i suoi ospiti, ha subito iniziato a parlare di Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici. In trasmissione pare sia arrivata una nuova ragazza, Giorgia, che in poco tempo è riuscita a fare breccia nel cuore del tronista. Andrea, dopo averla portata in esterna, si è detto incantato dai modi di fare di quest’ultima. Giorgia è stata infatti l’unica corteggiatrice portata in esterna da sola questa settimana. Le altre, invece, hanno dovuto “dividere” il tronista. Questo perché Zelletta, stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, ha preferito vedere le altre in un’unica location. Tutte insieme e nello stesso giorno (ma in orari differenti).

Muriel è stata la prima, a seguire è arrivata Natalia con la quale, tuttavia, le cose non sono andate molto bene. Lei e Andrea hanno avuto un piccolo diverbio tanto che, potendo scegliere, il tronista ha preferito tornare da Muriel. Con la ragazza hanno pure dormito nello stesso posto, ma in camere differenti, e si sono svegliati insieme la mattina. Dopo Muriel da Andrea si è presentata Klaudia che, stando a quanto emerso, pare non abbia potuto fare a meno di notare un certo distacco nei suoi confronti. Questa lunga esterna, ovviamente, è stata mostrata durante la registrazione. Il comportamento di Andrea, in questo caso, ha fatto molto arrabbiare Natalia che, dopo aver litigato con Muriel, si è alzata ed è uscita dallo studio.

Uomini e Donne, Natalia lascia la trasmissione: Andrea Zelletta la segue

Andrea Zelletta, dopo essersi detto intenzionato a non correre dietro Natalia, ha raggiunto la corteggiatrice fuori. I due hanno litigato e Natalia, come riportato dal Vicolo, non è più rientrata. Muriel, invece, è rimasta in trasmissione. La ragazza ha spiegato di essere così interessata al tronista che, pur non avendo gradito alcune sue scelte, rimarrà fino alla fine perché è insieme lui che vuole uscire da Uomini e Donne.