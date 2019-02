Uomini e Donne registrazione: Natalia dopo Ivan non torna da Andrea

Uomini e Donne registrazione, Natalia assente in studio: dopo essere stata in villa con Ivan non è tornata da Andrea

Alla registrazione di Uomini e Donne oggi Natalia non era presente. La corteggiatrice, dopo essere andata in villa con Ivan Gonzalez (e non essere stata scelta da quest’ultimo) pare non sia tornata a corteggiare Andrea come molti credevano. In trasmissione, per lo meno, oggi non c’era. Non sappiamo se perché sia passato effettivamente poco tempo dalla scelta di Ivan o se la sua assenza possa considerarsi definitiva. Stamattina aveva fatto il giro del web la notizia del suo ritorno nel programma. Le immagini di lei ed Andrea di nuovo insieme in esterna erano state pubblicate dal Vicolo delle news. A smentire tutto, però, pochi minuti fa è stato lo stesso blog pubblicando le anticipazioni delle puntata del Trono Classico registrata questo pomeriggio. La ragazza avvistata con il tronista, in realtà, sarebbe una corteggiatrice che somiglia molto a Natalia e che è stata scambiata per lei.

Possibile che Natalia si stia prendendo del tempo per pensare? O forse andando in villa con Ivan ha in qualche modo fatto la sua scelta e si è tirata indietro dal poter corteggiare Andrea? Ma sopratutto quest’ultimo, che si era detto molto interessato a lei, andrà a cercarla per cercare di mettere un punto alla loro conoscenza? Intanto, mentre noi continuiamo a farci queste domande, il tronista pare star facendo dei grossi passi avanti con un’altra corteggiatrice: Federica. Tra lei e Andrea, come rivelato dalla talpa del Vicolo delle news, pare ci sia stato un secondo bacio.

Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Ivan Gonzalez: il tronista spagnolo ha scelto Sonia

Natalia, come accennato sopra, non è stata la scelta di Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo, dopo tutta una serie di alti e bassi, ha deciso di uscire dal programma insieme a Sonia (per le anticipazioni complete clicca qui). La corteggiatrice, anche lei presente in villa, ha risposto di sì.