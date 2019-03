Uomini e Donne anticipazioni, Luca Daffrè si dichiara dopo la lite con Angela Nasti: la sua decisione spiazza i presenti in studio

Luca Daffrè si è dichiarato finalmente. È successo durante l’ultima registrazione del Trono Classico oggi, martedì 19 marzo, negli studi di Uomini e Donne. Il corteggiatore, chiamato nel programma da Angela Nasti, aveva deciso di approfondire la sua conoscenza anche con Giulia Cavaglia. Quest’ultima, pur non essendo fisicamente il suo ideale, lo aveva intrigato molto inizialmente. Oggi, però, Luca ha espresso la sua preferenza: a Uomini e Donne corteggerà solo Angela Nasti, è deciso. La sua scelta, tuttavia, ha spiazzato non poco i presenti in trasmissione. Il corteggiatore, stando a quanto riportano nelle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, aveva preannunciato di essere intenzionato a dichiararsi già prima di andare in esterna con le due troniste. Angela e Giulia, difatti, non lo avevano portano in esterna ma lui ha insistito ed ha chiesto lo stesso di vederle perché, dopo quell’incontro, avrebbe poi deciso per chi delle due rimanere.

Luca, dunque, ha visto sia Giulia che Angela questa settimana. Se con la prima l’incontro è andato bene, lo stesso non si può dire per la tronista napoletana. Con la Nasti, infatti, Luca Daffrè ha litigato pesantemente, tanto che ad un certo punto la ragazza lo ha pure lasciato solo in esterna. Quando lui ha fatto il suo ingresso in studio, dunque, tutti hanno pensato che la sua scelta sarebbe ricaduta su Giulia. Inaspettatamente, però, Luca ha detto di voler rimanere a Uomini e Donne Angela. Pur essendosi trovato sempre bene con Giulia, ha spiegato, la lite con Angela lo ha fatto riflettere molto. Questa settimana Daffrè non ha fatto altro che pensare a lei e, per questo motivo, oggi si è detto sicuro di voler continuare a conoscere solo ed esclusivamente Angela.

Uomini e Donne anticipazioni, Luca Daffrè si dichiara per Angela: Giulia sempre più vicina a Manuel

Giulia Cavaglia, oltre Luca Daffrè, si è vista anche con Manuel questa settimana. Lui fino a poco tempo fa è stato un corteggiatore di Angela Nasti ma, al contrario di Luca, ha preferito continuare corteggiare Giulia. Lui e la tronista sono già parecchio avanti con la loro conoscenza e, stando alle ultime anticipazioni, pare si siano scambiati anche un bacio durante una delle loro ultime esterne.