Anticipazioni Trono Classico: Giulia ha baciato Manuel di nascosto? Qualcosa non quadra

Procede spedito il Trono di Giulia Cavaglia che oggi, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, parrebbe aver baciato già uno dei suoi corteggiatori. Usiamo il condizionale perché, come riportano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, non si ha certezza di questa cosa. Ma andiamo con ordine, così da capire bene quello che è successo. Giulia, dopo essere uscita in esterna con Luca Daffrè, ha portato fuori Manuel. In studio oggi c’erano presenti anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi e quest’ultima, che da casa ha seguito le ultime puntate del Trono Classico, ha detto di essere convinta del fatto che la Cavaglia sia particolarmente presa da Manuel. L’esterna tra il corteggiatore e la tronista, difatti, è stata una delle più particolari.

Giulia ha dimostrato di avere una certa complicità con Manuel, tanto che i due si sono così avvicinati da far credere al pubblico presente in studio che – di li a poco – si sarebbero dati un bacio. Questo però non è successo ma, stando a quanto emerso, molte delle persone che hanno assistito alla registrazione si sono convinte del contrario. A quanto pare Giulia, durante l’esterna con Manuel, avrebbe chiesto alla redazione di spegnere le telecamere. Riaccese le luci, però, una frase detta dal corteggiatore non è passata inosservata. Il ragazzo, rivolgendosi a Giulia, avrebbe detto: “Te ne rubo altri due”, facendo così intendere che tra di loro, in realtà, qualcosa fosse successo.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia sempre più vicina a Manuel: la reazione di Giulio

L’esterna che Giulia Cavaglia ha fatto con Manuel (mostrata dopo il momento dedicato ad Andrea Zelletta) ha molto infastidito Giulio, uno dei suoi corteggiatori. Quest’ultimo, in studio, ha litigato pesantemente sia con la tronista che con il suo rivale e la cosa, alla fine, pare abbia infastidito molto la Cavaglia. Quest’ultima crede oggi che Giulio sia molto “Pesante”, tanto da mettere in dubbio il proseguimento della loro conoscenza.