Uomini e Donne registrazione, Giulio Raselli: volano stracci in studio

Uomini e Donne, Giulio Raselli mandato in tilt dalla corteggiatrice Veronica

Oggi c’è stata la registrazione di una delle puntate del Trono Classico. Grazie alle vicoline possiamo scoprire che il tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli sta attraversando un periodo non poco facile a causa di una corteggiatrice indecisa: Veronica! La ragazza pare non volersi decidere e si divide tra i due tronisti presenti in studio. Durante la registrazione di oggi è stata fatta vedere l’esterna che il tronista e la corteggiatrice hanno fatto dopo la scorsa puntata. L’incontro tra i due non è andato benissimo visto che la discussione tra loro si è man mano accesa, Veronica ha accusato Giulio di essere fin troppo arrogante, è andata via e poi…è ritornata! Il bel tronista pare non aver gradito il comportamento della giovane e come si legge su Il Vicolo delle News pare le abbia detto che se deve fare la ‘fenomena’ finirà per essere eliminata. E dopo averla bacchettata è andato via lasciandola da sola.

Giulio Raselli contro Veronica: “Ma quando ti decidi?”

La discussione, poi, si è spostata in studio dove pare siano volati stracci tra i due. In seguito Maria ha mostrato al pubblico l’esterna di Veronica con il tronista Alessandro Zarino che sembra essere andata più che bene. I due sono apparsi molto affiatati e in perfetta sintonia non a caso spesso si sono abbracciati ed hanno quindi cercato un contatto fisico. Una volta tornati in studio Giulio ha punzecchiato la corteggiatrice domandandole se finalmente ha deciso quale dei due tronisti scegliere. Veronica gli ha però dato una risposta ‘vuota’ dicendogli che per ora non si sente pronta per effettuare nessuna scelta: sta bene con entrambi e non riesce a rinunciare a nessuno dei due. Questa risposta non è però piaciuta al Raselli, per il tronista la ragazza sta solamente giocando tenendo due piedi in una sola scarpa.

Veronica, alcune corteggiatrici di Giulio si scagliano contro di lei

Ovviamente, dopo le parole di Giulio gli animi si sono scaldati nuovamente e alla discussione hanno partecipato anche altre corteggiatrici del tronista piemontese andando contro Veronica. Insomma, a Uomini e Donne si è scatenata una guerra davvero senza fine! Per non parlare di quello che è successo tra Tina ed Er Faina, i due infatti sono stati protagonisti di un brutto scontro.