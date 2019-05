Anticipazioni Trono Classico, Angela bacia Luca: Alessio va via infuriato

Una puntata abbastanza movimentata è stata registrata oggi negli studi di Uomini e Donne. Messa a dura prova da uno scontro con uno dei suoi corteggiatori, in particolare, è stata Angela Nasti. La tronista napoletana, dopo essere uscita in esterna con Alessio, ha deciso di andare a riprendere Luca Daffrè. Per fargli una sorpresa si è recata fino a casa sua e questo gesto, per ovvi motivi, non è piaciuto ad Alessio. A fare andare su tutte le furie il ragazzo, però, sarebbe stato il bacio che Angela e Luca si sono dati durante l’esterna. Come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News, anche Alessio aveva provato a baciare Angela, ma da quest’ultima sarebbe stato rifiutato.

La scorsa settimana, dopo aver visto la Nasti giù di morale, Alessio si sarebbe recato da lei in camerino e avrebbe provato a baciarla, ricevendo però un due di picche. Il rifiuto di Angela al suo bacio e lo slancio di quest’ultima nei confronti di Luca, quindi, oggi avrebbero fatto saltare i nervi ad Alessio che, per questo motivo, ha lasciato lo studio. Angela non lo ha seguito ma, come è già accaduto altre volte, può darsi che lo farà una volta finita la registrazione. Luca e Alessio sono gli unici corteggiatori rimasti al Trono Classico per lei e, pertanto, è probabile che su uno dei due alla fine ricadrà la sua scelta alla fine.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: la scelta di Angela Nasti è Luca?

Visto come stanno andando le cose a Uomini e Donne è facile capire come mai molti fan della trasmissione sembrano pronti a scommettere che sarà Luca Daffrè la scelta di Angela. È a lui che la Nasti ha dato il primo bacio al Trono Classico e sempre da lui continua ad andare quando ha la possibilità di trascorrere più tempo con i suoi corteggiatori.