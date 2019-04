Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Angela Nasti bacia Luca Daffrè

Negli studi di Uomini e Donne oggi è stata registrata l’ultima puntata del Trono Classico. Angela Nasti – finalmente – ha dato il suo primo bacio nel programma. Il corteggiatore fortunato, stando alle prime anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, è stato Luca Daffrè. La tronista napoletana, dopo aver discusso a lungo con lui, si è quindi decisa a lasciarsi andare. Lei e Luca hanno fatto più di un’esterna e, durante il loro incontro, si sono avvicinati così tanto che, inevitabilmente, la loro complicità è poi sfociata in un lungo ed appassionato bacio. I fan della coppia, ovviamente, hanno accolto la notizia con entusiasmo. La stessa gioia, per ovvi motivi, non hanno però mostrato gli altri corteggiatori di Angela Nasti, ovvero Fabrizio e Alessio.

I due corteggiatori di Angela, difatti, dopo aver discusso con lei per il bacio dato a Luca, hanno lasciato entrambi la puntata, perché rimasti delusi dal suo comportamento. Lei, secondo le ultime indiscrezioni, si è però giustificata dicendo che con Luca ha fatto solo quello che si sentiva. Probabilmente, anche se non li ha seguiti dietro le quinte durante la registrazione, la Nasti chiederà di vedere entrambi questa settimana. Se non altro per spiegare loro le sue intenzioni e per provare a far tornare i ragazzi sui loro passi. Ci riuscirà? Per scoprirlo non dobbiamo far altro che aspettare e vedere come si evolvono le cose.

Anticipazioni Trono Classico, Angela e Luca si sono baciati: la reazione di Giulia Cavaglia

A reagire con ironia al bacio di Angela Nasti e Luca Daffrè, durante la registrazione del Trono Classico, è stata Giulia Cavaglia. Quest’ultima, che la scorsa settimana ha litigato pesantemente con la tronista napoletana, oggi si è rivolta alla ragazza buttando tutto sullo scherzo. Ad Angela Giulia ha dato pure il cinque.