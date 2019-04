Uomini e Donne oggi: Giulia e Angela litigano, caos in studio

Oggi Uomini e Donne: lite furibonda tra Giulia e Angela in studio

Dopo aver parlato di Andrea Zelletta, Maria De Filippi passa alle due troniste donne. Si parte da Giulia Cavaglia. La giovane di Torino ha portato fuori Manuel e Flavio, l’ultimo arrivato. La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ne regala delle belle. La ragazza in esterna con il primo sta molto bene e alla fine lei lo avvisa dell’arrivo di un nuovo corteggiatore che ha deciso di conoscere. Lui si chiede chi possa essere e non riceve risposta. Tornati poi in studio, la conduttrice fa entrare Giulio. Lui non è stato portato in esterna e la Cavaglia gli chiede se ha capito il motivo di tutto ciò. Raselli non sembra avere molte reazioni e questo infastidisce la tronista.

Va poi in onda l’esterna con Flavio. I due stanno molto bene insieme e tra loro c’è molto contatto fisico. Tornati in studio, Giulia spiega che con lui si sente donna e si sente anche protetta, cosa che stenta a sentire con tutti gli altri. Manuel non comprende come la Cavaglia riesca ad avere il contatto fisico con chiunque e resta male. Giulio pare continuare a non avere reazioni e alla fine ballano insieme per poter chiarire la situazione. Prima del ballo, la Cavaglia sbotta e attacca Raselli e i due discutono animatamente.

Uomini e Donne: la lite tra Angela Nasti e Giulia Cavaglia

Angela ha portato fuori Alessio, Luca e Fabrizio. Con i primi due è andata bene, ma con l’ultimo è andata ancora meglio. A quanto pare, la tronista è pazza di Baldassarre e lo bacio anche a stampo. In studio arriva poi la lite tra le due tronista. Giulia non apprezza il fatto di sentire la Nasti parlare male degli altri e di lei e alla fine esplode. Il pubblico pare stare dalla parte della torinese.