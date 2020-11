Giulio Raselli è tornato a parlare della fine della storia con Giulia D’Urso, che aveva scelto a Uomini e Donne. Quando si sono lasciati i fan sono un po’ caduti dalle nuvole, perché è stato un fulmine a ciel sereno. Sembrava che tra loro tutto andasse per il meglio. Nelle storie su Instagram Giulio e Giulia sembravano molto uniti e complici, ma evidentemente sono stati bravi a mantenere una certa privacy sulla loro storia. Hanno deciso di mostrare solo il lato bello del loro amore ed è comprensibile volersi vivere il rapporto in privato.

Ogni tanto vivevano un po’ di tempo separati, lui a Torino e lei scendeva in Puglia dalla sua famiglia. Ma appunto i fan pensavano che dipendesse proprio dal fatto che Giulia volesse passare un po’ di tempo a casa. Un motivo più che giusto per stare lontano per qualche giorno dal fidanzato. Poi la notizia del loro addio e inizialmente avevano parlato di incompatibilità caratteriali. Oggi però durante una diretta su Instagram Giulio ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan. Ha ritenuto giusto dare delle spiegazioni, anche perché sembra ormai che non ci sia più niente da fare. L’ex tronista infatti ha spiegato:

“Non c’è molto da dire, caratterialmente non eravamo fatti per stare insieme. Eravamo troppo simili, troppi scontri. Troppa voglia di prevalere l’uno sull’altro. Non siamo riusciti entrambi a fare un passo indietro, mai”.

L’incompatibilità caratteriale quindi sembra essere profonda e non si ferma a delle semplici visioni diverse su alcuni aspetti della vita. Giulio e Giulia hanno capito di essere troppo simili per stare insieme, non riuscivano a trovare dei punti di incontro. Adesso entrambi hanno intenzione di andare avanti nella vita. Giulio ha anche raccontato che oggi lui e Giulia sono in buoni rapporti, anche se per ovvi motivi non si sentono tutti i giorni.

Con queste parole di Giulio sembra naufragare del tutto la possibilità che tra loro ci sia un ritorno di fiamma. Solo pochi giorni fa infatti un gesto dell’ex tronista aveva fatto sperare che qualcosa potesse cambiare. I motivi dietro l’addio però potrebbero non essere facilmente superabili. Giulia ormai è tornata a vivere a Milano e ha trovato una casa per vivere da sola. Le loro strade pare si siano separate del tutto.