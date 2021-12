Uomini e Donne, Ramona Amodeo incinta e col Covid: come sta, lo sfogo

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha rivelato in queste ore di aver scoperto di essere positiva al virus, proprio ora che è in attesa del suo terzo figlio: intanto, si difende dalle accuse e smentisce le allusioni

Ramona Amodeo è incinta e purtroppo oggi ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19. L’ex tronista di Uomini e Donne, lo scorso ottobre, aveva annunciato la sua terza gravidanza, dopo aver accolto Annachiara nel 2017 e Olimpia nel 2020. Questa volta, attende un maschietto. In queste ultime ore, però, ci ha tenuto lei stessa a rivelare di aver scoperto, ieri mattina, di essere positiva al Covid. In quanto non stava bene, tra tosse e dolore ai polmoni, ha deciso di fare un tampone rapido.

Così, ha potuto scoprire che ha appunto contratto il virus. Ramona fa sapere, in questo suo lungo messaggio su Instagram, che la figlia Annachiara “per il momento è negativa”. Stanno ora aspettando di fare tutta la famiglia il tampone molecolare e, nel frattempo, l’ex tronista resta isolata dal marito e dalle figlie. I fan chiaramente si sono subito preoccupati visto che è incinta del suo terzo figlio. Lei stessa ci ha tenuto a precisare che sta bene.

“Sto bene, una semplice influenza più pesante, ma bene. Sto assumendo tutte le cure che il mio medico mi ha dato. Non c’è da preoccuparsi”

L’ex tronista di UeD ha rassicurato in questo modo tutto il pubblico che la segue. Dopo di che, ha dato vita a un duro sfogo. Innanzitutto, fa presente che “tutti si sentono medici e infermieri o in diritto di giudicare”. Ma a cosa si riferisce Ramona Amodeo? Sfruttando sempre il suo canale social, condivide la Storia pubblicata in queste ore da Deianira Marzano su Instagram.

L’influencer, che commenta le vicende di tv e gossip, ha inizialmente condiviso un messaggio che ha ricevuto in privato da un utente. Quest’ultimo ha fatto notare che “proprio lei ha fatto una campagna no vax per poi andare in giro feste e festicciole senza mascherina”. Ovviamente, queste sono parole che vanno prese con le pinze, visto che è arrivata prontamente la smentita.

Infatti, Ramona è andata su tutte le furie non appena ha letto l’opinione di Deianira, che non ha commentato positivamente tale messaggio. La Amodeo ha risposto per le rime all’influencer: “No vax sarà lei, io non lo sono mai stata!”. In questo modo, l’ex tronista si è difesa dalle accuse e ha smentito il tutto.

Detto ciò, ha anche anticipato che procederà per vie legali e ha consigliato ai suoi fan di non seguire più il profilo di Deianira. “Ma come si permette a parlare di me, ma chi la conosce?”, ha scritto furiosa Ramona Amodeo.

In suo sostegno sono subito arrivati i suoi fan. L’ex tronista ha pubblicato alcuni dei messaggi che sta ricevendo da parte del pubblico che la segue e che continua ad appoggiarla.