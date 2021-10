UeD Ramona Amodeo mamma tris: sesso, nome bebè e stop gravidanze

Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne, poche settimane fa ha svelato di essere rimasta incinta per la terza volta. Nelle scorse ore la moglie di Luca Ciacia ha fornito una serie di dettagli sulla dolce attesa, svelando il sesso del bebè, il nome che verrà dato alla creatura che porta in grembo, la scelta sul tipo di parto che sosterrà e la decisione in merito a eventuali altre gravidanze. Dopo aver accolto Annachiara il 30 novembre 2017 e Olimpia il 9 settembre 2020, Ramona e il marito stavolta abbracceranno un maschietto. Dunque appenderanno sul portone di casa un fiocco azzurro nei prossimi mesi. Discorso chiuso anche sul nome: il piccino sarà chiamato Giuseppe.

“Finiamo il presepe con il nome del papà di Luca”, ha spiegato su Instagram l’ex tronista di UeD, aggiungendo che il nome Giuseppe sta molto a cuore anche a lei, in quanto è lo stesso di un suo caro zio che non c’è più e del santo a cui è particolarmente devota, ossia San Giuseppe Moscati. Per dare alla luce la secondogenita Olimpia, la Amodeo ha sostenuto un parto cesareo. Per il piccolo Giuseppe è invece previsto un parto naturale, ha reso noto sempre l’ex volto del dating show di Maria De Filippi.

Per quel che riguarda il sesso del neonato, Ramona ha spiegato che Luca sperava in un maschietto e che è stato accontentato, mentre lei auspicava l’arrivo di un’altra femminuccia. “Così – ha aggiunto tra il serio e il faceto – lo avrei incastrato per il quarto figlio, per fare un maschio”. “Direi che mi fermo qui, stop”, ha infine chiosato. Quindi basta gravidanze per la 32enne campana, salvo colpi di scena futuri.

Uomini e Donne, il percorso di Ramona Amodeo: gli amori in tv, le nozze con Luca, la crisi matrimoniale e la ricucitura

Ramona Amodeo è diventata popolare partecipando a Uomini e Donne. Dopo essere stata rifiutata da Gionatan Giannotti, che scelse la Laura Addis, ha vissuto una love story con l’ex corteggiatore Mario De Felice. Dopodiché ha avuto una relazione con il conterraneo Ugo. Alla fine è giunto il grande amore, Luca Ciacia, sposato a Pozzuoli il 12 giugno 2017.

La coppia ha vissuto una forte crisi nell’ottobre 2018, a quasi un anno di distanza dalla nascita della primogenita Annachiara. La Amodeo annunciò addirittura la fine del matrimonio: seguì un periodo di riflessione che ha spinto Luca e Ramona a ricucire e a ripartire. Una ripartenza a razzo coronata da due dolci attese: quella di Olimpia e ora quella di Giuseppe.