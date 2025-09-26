Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ritrova l’amore? Spunta un uomo misterioso

Qualche mese fa, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno annunciato la fine della loro relazione. Si sono conosciuti a Uomini e Donne e dal momento della scelta hanno appassionato i fan, condividendo vari aggiornamenti sui social network. Ed è qui che hanno tenuto informati i telespettatori circa la loro rottura. Nel frattempo, l’ex corteggiatrice si sta dando da fare, dal punto di vista lavorativo, per realizzare tutti i suoi sogni. E sembra che anche nella sua vita sentimentale sia arrivata la svolta.

In queste ultime ore, come alcuni utenti stanno facendo a Isa e Chia, Raffaella pare abbia condiviso un video su TikTok, che poi però avrebbe subito cancellato. Nel dettaglio, sulla piattaforma, la Scuotto avrebbe pubblicato uno dei trend di questo periodo, in cui si mostra lo sguardo innamorato verso la persona alla quale si è interessati. Ebbene, nella serata di ieri, l’ex corteggiatrice avrebbe creato questo video con un uomo misterioso, di cui pare sia stato possibile vedere solo il braccio tatuato.

Viene, sin da subito, segnalato che non si parla dei tatuaggi di Brando. Dunque, nessun ritorno di fiamma per i due ex volti del Trono Classico, tra i quali è avvenuta appunto di recente la rottura. A genere dei sospetti, però, è ciò che avrebbe fatto subito dopo Raffaella: avrebbe cancellato il video dal suo profilo TikTok. Pertanto, ora non è più possibile individuare e visionare il filmato in questione, che sembrerebbe annunciare la nascita di una nuova love story per la dolce Scuotto.

I fan ora sono curiosi di scoprire se effettivamente oggi ci sia qualcuno che sta facendo battere il cuore di Raffaella. Probabilmente sarà lei a svelare il mistero, se vorrà. Intanto, sta tenendo informati i fan circa il suo trasferimento a Milano. L’ex corteggiatrice ha deciso di fare un grande passo, di cui sta parlando ormai da diverso tempo su Instagram, ovvero lasciare Napoli e così la sua famiglia, alla quale è così tanto legata, per avere maggiori sbocchi a livello lavorativo.

Con l’aiuto dei suoi familiari, la Scuotto è appena approdato sul suolo lombardo, dove sta mettendo in ordine la casa, pronta a questa nuova avventura. Tramite il suo trasferimento, sta anche invogliando i follower a inseguire i loro sogni, mettendo in atto il proprio coraggio. Inoltre, così, sente di poter dare un buon esempio alla sua nipotina, alla quale è molto legata. Non resta ora che attendere qualche aggiornamento legato alla sua vita sentimentale, visto che ora ha incuriosito molto i suoi fan.