Uomini e Donne, Raffaella: “Finita con Brando, i motivi: sono a pezzi”

The end, scoppia un altro amore sbocciato negli studi televisivi di Uomini e Donne. Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati. Lo ha annunciato nelle scorse ore l’ex corteggiatrice, attraverso un lungo post pubblicato tra le sue storie Instagram. Per il momento, invece, l’ex tronista non ha rilasciato dichiarazioni. I due giovani si erano conosciuti nel 2023 grazie al popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Avevano vissuto un periodo no lo scorso inverno. Sembrava poi che la relazione procedesse piuttosto bene. E invece è arrivato il crac. Non è chiaro chi abbia lasciato chi. Scuotto ha spiegato che pensa che le colpe vadano condivise al 50 per cento tra lei e l’ormai ex fidanzato. Inoltre ha aggiunto che il suo cuore è a pezzi per la rottura e che una delle cause che ha portato il legame sentimentale su un binario morto sono stati i troppi momenti di down vissuti all’interno del rapporto.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme”. Non ha usato giri di parole la ragazza campana per annunciare che con Ephrikian la favola d’amore si è spezzata. “Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è cosi che ho iniziato questa relazione”, ha aggiunto, raccontando che pian pian, andando avanti, si è resa conto che la love story la stava trascinando verso un malessere sempre più fort: “I miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto”.

E ancora: “Non farò la vittima, non m’importa quel che si dirà ‘ecco, sei arrivata al tuo obiettivo’, ‘volevi solo questo’. Chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre”.

Scuotto: “Mi sento in colpa”

“Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali”, ha continuato a spiegare Raffaella senza entrare nei dettagli di quel che è accaduto con l’ex tronista. Scuotto ha inoltre dichiarato di essere attanagliata dai sensi di colpa: “Mi sento in colpa? Assolutamente si, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi, ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti e se questo è venuto a mancare, la colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano”.

“Resta il fatto che continueremo a volerci bene anche se le nostre strade si dividono, perché quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato”, ha concluso l’ex volto di Uomini e Donne. Dunque una rottura piuttosto traumatica che la sta facendo soffrire parecchio, ma, leggendo tra le righe, condivisa. Non è chiaro che cosa intenda la giovane quando parla di mancanze. Non resta che attendere anche la versione di Brando che, a caldo, ha preferito non commentare la conclusione della love story.

Brando e Raffaella hanno partecipato a UeD nel 2023. Nell’agosto dello stesso anno il giovane venne annunciato come tronista. Durante il suo percorso venne colpito da Scuotto. La scelse è iniziò a coltivare con lei una relazione a distanza, vivendo lui a Treviso mentre la fidanzata a Napoli. E proprio la distanza è sempre stato uno degli scogli con cui si è dovuto confrontare il rapporto.