Uomini e Donne, Raffaella Mennoia attaccata svela dei retroscena su Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo

Raffaella Mennoia, storica e influente autrice di Uomini e Donne, è tornata a essere attaccata sui social. Una parte del pubblico del programma continua ad additarla come uno dei principali artefici dei ‘disguidi’ capitati nello show. La polemica non è nuova. Da mesi, infatti, la Mennoia è finita nel mirino di alcuni telespettatori che criticano le scelte relative a tronisti e corteggiatori, sostenendo che UeD stia perdendo la propria essenza in quanto diversi suoi protagonisti sarebbero poco sinceri e più inclini a cercare telecamere e successo piuttosto che l’amore. Nelle scorse ore, l’autrice, dopo essere stata bersagliata da nuovi biasimi via social, è tornata quindi a parlare di Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo.

“La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato… buona domenica”, ha scritto Raffaella su Instagram, causando la reazione di alcuni fan che l’hanno attaccata. In particolare un commento ha catturato l’attenzione dell’autrice. Quello in cui si sono menzionati Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo. Nella fattispecie l’utente ha sostenuto erroneamente che l’agenzia del tarantino abbia portato Sara nello show (ricordiamo che la ragazza fu al centro del caso rinominato Sara Affi Fella Gate) e che alcuni personaggi si vedono troppe volte, come nel caso del ritorno in studio di Cecilia. Insomma, il succo del discorso è che il cast sia scelto con criteri opinabili. A questo punto la Mennoia ha fatto chiarezza, svelando dei retroscena sui tre nomi citati. “Non voglio essere polemica – ha scritto – ma solo precisa. Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno. Invece Cecilia è nei nostri archivi da anni. E Monte non so cosa c’entri in tutto questo”.

Uomini e Donne, Raffaella attaccata anche per la storia di Juan e Gemma: “Non sono io la responsabile del Trono Over”

Raffaella ha fatto una seconda precisazione, stavolta relativa al Trono Over. Un follower ha detto che la storia tra Juan e Gemma “è il modo più semplice per fare business”. “Non sono io la responsabile del Trono Over, ma un’altra mia collega”, ha replicato la Mennoia.