Uomini e Donne, Raffaella Mennoia furiosa: “Certa gente dovrebbe sparire”

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia lancia un messaggio inaspettato: inizialmente sembra riferirsi a Sara Affi Fella, ma poi..

Raffaella Mennoia appare sui social abbastanza furiosa. L’autrice di Uomini e Donne sembra avercela con qualcuno, ma non si capisce bene chi sia o siano. Infatti, nel suo post su Instagram parla proprio al purale. Scendendo nel dettaglio, qualche ora fa, la Mennoia condivide un duro messaggio sul suo profilo, accompagnato da una sua foto con un cane. Raffaella è molto arrabbiata e dalle sue parole inizialmente sembra si riferisca proprio a Sara Affi Fella. Ricordiamo che l’ex tronista è stata protagonista di un caso molto forte, che la vedeva prendere in giro redazione e telespettatori. La Mennoia ha sempre fatto notare la sua disapprovazione nei confronti di Sara, che da poco ha recuperato il suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex tronista ha rinnovato di recente le sue scuse e proprio per tale motivo il messaggio di Raffaella sembra riferirsi proprio a lei. Eppure leggendo bene le parole dell’autrice, sarebbero due le persone che l’avrebbero infastidita.

“Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce”, così inizia il suo messaggio la Mennoia. “Di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello della menzogna e della finta solidarietà ma ne parlerò più avanti”, continua l’autrice del noto programma. Ma non solo, al suo post aggiunge anche gli hashtag “#meschini #vergognosi”. Nello stesso momento, Raffaella condivide una Storia su Instagram, con cui chiede: “Credete a chi fa azioni di solidarietà pubblicamente?” Ma a chi si riferisce la Mennoia questa volta? Non sappiamo bene chi voglia colpire con questa frecciatina. Lei stessa rivela che più avanti ne parlerà.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia furiosa sui social: due persone l’avrebbero delusa

Inizialmente sembra che a urtare la Mennoia sia stato il nuovo messaggio di scuse di Sara. Eppure in un commento l’autrice risponde a una fan che a essersi comportati male sarebbero “in realtà molti, ma due più di altri”. Chi sono queste due persone? Probabilmente presto la stessa Raffaella riuscirà a chiarirci le idee e a rivelarci cosa sta davvero accadendo.