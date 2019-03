Sara Affi Fella, il gesto social: le scuse e la prima foto con il fidanzato

Sara Affi Fella, recupera il profilo ufficiale di Instagram: il nuovo messaggio di scuse e la foto con il fidanzato

Sara Affi Fella fa un gesto social molto importante, in realtà non solo uno. L’ex tronista di Uomini e Donne recupera il suo vecchio profilo Instagram ufficiale. Ricordiamo che aveva lasciato quell’account dopo il caos mediatico che l’ha vista protagonista per diversi mesi. Qualche tempo fa, Sara era tornata sul social con un nuovo profilo. Sono diversi i fan che l’hanno accolta a braccia aperte, sebbene molti altri abbiano continuato a criticarla e accusarla. L’ex fidanzata di Nicola Panico ora annuncia di essere riuscita a recuperare il suo profilo ufficiale e di aver scelto di tornarci attiva. Una decisione apprezzata dai suoi fan, che felici hanno subito condiviso Stories. Anche questa volta, la Affi Fella ci tiene a porre nuovamente le sue scuse per quanto accaduto in passato. L’ex tronista spiega di aver compreso i suoi sbagli. Non solo, Sara ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino in uno dei momenti più difficili. Oltre ciò, la Affi Fella decide anche di pubblicare la sua prima foto con il fidanzato, Francesco.

Sara, dopo il caso che l’ha vista accusata di aver preso in giro tutti, ha ritrovato la serenità a fianco del calciatore. Fino ad ora l’ex tronista non aveva mai condiviso una foto con il ragazzo, ma ora sceglie finalmente di farlo. Aveva annunciato che prima o poi l’avrebbe fatto e ora che recupera il suo profilo ufficiale lo fa! “Volevo fare di nuovo le mie scuse per quello che ho combinato, ho capito l’errore. Sono veramente mortificata per quello che è successo. Ad oggi tante cose le ho capito e mi dispiace ancora per tutto quello che è successo”, dichiara Sara attraverso le Stories su Instagram.

Sara Affi Fella recupera ciò che ha lasciato in passato, ma non le interessa tornare a fare business

Sara chiede nuovamente scusa per quanto accaduto. La Affi Fella, attraverso una confessione dell’ex Nicola, fu accusata di aver imbrogliato la redazione di Uomini e Donne, i telespettatori e Luigi Mastroianni. Da quel momento, l’ex tronista sparì dai social, per poi ricomparire qualche tempo dopo con un nuovo profilo. Ed ecco che ora sembra voler recuperare ciò che in passato ha dovuto abbandonare. Annuncia, poco fa, anche sull’ormai vecchio account di aver recuperato quello ufficiale. C’è chi ora le chiede se ha intenzione di tornare a fare business attraverso il social. “Lì c’è un pezzo della mia vita. Se volessi potrei farlo anche qui! Ma a oggi non mi interessa”, risponde Sara.