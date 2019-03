Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato: ecco perché non si mostra con lui

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato, è ufficiale: ecco perché ha deciso di non mostrarsi insieme a lui sui social

Per Sara Affi Fella è arrivato il momento di scrivere un altro capitolo della sua vita dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne. Adesso l’ex tronista è fidanzata e, dopo varie segnalazioni e indizi lasciati sui social, è stata lei stessa a confermarlo. Sara, nel rispondere ad alcune domande che le sono state fatte dai suoi followers su Instagram, ha chiaramente fatto intendere di avere un nuovo fidanzato. Fino ad ora, però, di lui non ha mai mostrato il volto né lo ha presentato ufficialmente a chi, dopo tutto quello che è successo, continua oggi a seguirla con affetto sui social. Dietro a questa decisione, però, c’è un motivo preciso. A chi le ha chiesto come mai non avesse ancora pubblicato foto di lei e il suo nuovo amore, difatti, la Affi Fella ha risposto spiegando: “Credo che arriverà il momento, ma non ora. È una cosa talmente bella che per ora la tengo tutta per me”.

Sara, in fondo, lo sa benissimo quanta attenzione bisogna prestare a certe cose. Con l’odio che la gente spesso riversa sui social network la Affi Fella ha già fatto i conti una volta, e non è stato facile per lei gestire tutto (arrivò a cancellarsi da Instagram quando a Uomini e Donne venne a galla la sua relazione segreta con Nicola Panico). C’è da pensare dunque che, sapendo cosa la gente è in grado di dire e fare sul web, la sua sia più una voglia di tutela che di segretezza.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella fidanzata: lui si chiama Francesco e fa il calciatore

Quello che sappiamo sul nuovo fidanzato di Sara Affi Fella è che si chiama Francesco e che, come Nicola Panico, anche lui fa il calciatore. Secondo le ultime indiscrezioni il ragazzo gioca nel Trapani. Non a caso, proprio poche ore fa, Sara ha confermato di essere stata a Trapani ultimamente e di essersi trovata molto bene.