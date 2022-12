Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne e in altri programmi targati Fascino Pgt, ha criticato aspramente quegli influencer e vip che continuamente ostentano una vita sfarzosa e lussuosa. Tra le sue Stories Instagram, ha fatto campeggiare un paio di messaggi in cui ha sottolineato quanto reputi privi di empatia quei personaggi che, anche nel corso delle feste natalizie, pare che abbiano a cuore solo frivolezza e superficialità. La Mennoia ha premesso che senza dubbio il suo pensiero risulterà impopolare; dall’altro lato ha invitato le persone a scegliere in modo oculato da chi farsi ‘influenzare’ e da chi prendere esempio.

“Scriverò una cosa veramente impopolare”, ha esordito Raffaella per poi proseguire: “Ho assistito per giorni a ostentazione di ogni genere in questo Natale, una gara di lusso ostentato di vite che possono causare debiti per chi pensa che sia da fi**i stare in montagna o in località esotiche, dimenticando non solo lo spirito del Natale, di cui mi interessa il giusto, ma dimenticando totalmente che la maggior parte delle famiglie faticano ad arrivare a fine mese”.

E ancora: “Non ho visto un briciolo di cuore verso i poveri, veri martiri dei nostri giorni”. “Pensate bene da quali influenze e da quali influencer prendere esempio nella vita”, ha concluso la Mennoia. Nessun nome specifico anche se non è difficile capire chi abbia messo nel mirino. Basta farsi un giro sui social in questo periodo per vedere una miriade di personaggi noti bearsi in un lusso vero o presunto.

Sia chiaro, l’ostentare non è un reato, così come non è reato avere quattrini da poter spendere. Certo è che, da che mondo è mondo, un po’ più di classe e sensibilità nei confronti del prossimo non guasterebbe. Insomma, ognuno è libero di spendere il proprio denaro come meglio crede, ognuno è pure libero di mostrare i propri sfarzi. C’è però anche da dire che spesso, coloro che trovano piacere a esibire ogni ben di Dio, a volte, li si vede nelle vesti dei paladini del buon senso e dell’empatia. Ecco, anche no!

Polemiche e influencer, Chiara Ferragni e Fedez travolti da una valanga di critiche

Restando in tema di polemiche, vip e montagne, nei giorni scorsi sono stati travolti dalle critiche Fedez e Chiara Ferragni. L’influencer da 28 milioni di followers ha postato uno scatto in cui la si vede sui monti, immersa nella neve e in intimo, con tanto di fondoschiena in bella vista. “Cosa non si fa per un like”, uno dei mantra ripetuto da migliaia di utenti ai quali è sfuggito il senso di una simile foto. Anzi, qualcuno il senso lo ha trovato eccome. Ed è appunto quello della suddetta fame di ‘like’.