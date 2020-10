Uomini e Donne questioni piccanti, Maria agisce: “Stendiamo velo pietoso”

A Uomini e Donne oggi si aprono discorsi piccanti! Dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate, Simone Bolognesi e Daniela si confrontano nuovamente. Facendo un passo indietro, il cavaliere aveva dichiarato di avere intenzione di chiudere la conoscenza con la dama, dando delle spiegazioni discutibili, settimana scorsa. In studio tutti si sono schierati contro Simone, il quale ha utilizzato probabilmente delle parole indelicate verso Daniela. Il discorso si è aperto quando la dama è rimasta male di fronte al racconto di Valentina, la quale ha ammesso che la conoscenza con Bolognesi sta procedendo bene. A questo punto, è uscito fuori che tra Simone e Daniela c’è stato un incontro più intimo. E proprio in questa circostanza il cavaliere avrebbe perso l’interesse nei confronti della dama. Oggi, dopo le accuse e le critiche ricevute la scorsa settimana, Bolognesi torna a parlare della questione, ma la situazione per lui non migliora. Il cavaliere spiega di aver visto da parte di Daniela un atteggiamento troppo spinto. Dopo un acceso confronto, Gianni Sperti chiede a Daniela quanti incontri intimi ci siano stati tra loro. La dama risponde che dopo il primo c’è stato un altro!

Uomini e Donne, Simone Bolognesi e Daniela: questioni indelicate, Gianni Sperti chiede spiegazioni

Simone e Daniela confessano di aver avuto più di un approccio fisico. Gianni non ci sta e giudica negativamente il comportamento del cavaliere. Tutti sembrano schierarsi contro Bolognesi, che è conosciuto per la sua passata relazione con Belen Rodriguez. Un momento abbastanza indelicato, che diventa ingestibile quando Gianni cerca approfondimenti. Furioso, Sperti non comprende il motivo per cui Simone voglia far passare Daniela come una donna che si lascia subito andare con gli uomini. Per tale motivo, chiede informazioni: dove sono avvenuti questi incontri intimi? Simone dichiara che una volta è avvenuto anche dentro a un locale e Daniela smentisce la cosa. Di fronte a questa dichiarazioni, Maria De Filippi decide di intervenire!

Simone e Daniela a Uomini e Donne: Maria De Filippi interviene e chiude il siparietto

Maria De Filippi agisce e chiude questo siparietto, evitando ulteriore imbarazzo a Daniela. Attraverso alcune domande, la conduttrice fa intendere di non poter approvare il comportamento di Simone. Di fronte a questi discorsi piccanti, la conduttrice mette così la parola fine: “Stendiamo un velo pietoso”. Tutti applaudono alla dichiarazione di Maria, che decide di dare una svolta alla puntata, facendo sedere al centro dello studio Sophie Codegoni.