Uomini e Donne: quando torna in televisione?

La stagione più calda dell’anno è arrivata al suo giro di boa. Passato Ferragosto tutti torneranno a lavoro e così anche la macchina della televisione tornerà a mettersi in moto. Eppure già da ora circolano le prime indiscrezioni in merito alle date d’inizio delle trasmissioni. Settembre non è poi così lontano. E così spunta la data di debutto della nuova edizione di uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5: stiamo parlando di Uomini e Donne. Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela sul suo profilo Twitter la trasmissione dovrebbe ripartire in anticipo, lunedì 10 settembre.

Uomini e Donne: le registrazioni

Se Uomini e Donne dovesse tornare sul piccolo schermo proprio il 10 settembre, vuol dire che le registrazioni delle puntate avverranno già dopo la metà di agosto. Al momento però non è chiaro chi vedremo sul trono e anche chi vedremo a corteggiare. Probabilmente ci sarà qualche volto noto, qualcuno magari già visto in altre produzioni Fascino. Non è poi così scontato trovare magari qualche ex concorrente di Temptation Island. La coppia formata da Michael e Lara sembra essere quella più a rischio all’interno del gioco. E se dovesse arrivare proprio Lara, personaggio amato da tutti sui social network, sul tanto ambito trono?

Uomini e Donne: protagonisti

Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di Gianpaolo di Temptation Island sul trono dopo quanto accaduto nell’ultima puntata con la fidanzata (o forse ex?) Martina. Lei ha baciato il tentatore Andrea e così ha chiesto il falò di confronto con il compagno per chiarire la situazione. Martina è apparsa molto sicura della sua scelta. Quello che è accaduto lì l’ha portata a prendere una decisione molto importante. Durante il falò ha cercato di far capire al fidanzato di essere pronta a lasciare il reality, ma da sola. Nel corso della discussione però ha chiamato Gianpaolo “Andrea” e la gaffe ha portato alla fuga dello stesso ragazzo. Per lui ci sarà una rivincita proprio a Uomini e Donne?