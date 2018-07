Lara e Michael a Temptation: lei chiede il falò e lui rifiuta

Temptation Island, Lara scioccata dal fidanzato Michael: i video a telecamere nascoste

Come già annunciato nel corso delle anticipazioni della scorsa settimana, Lara ha fatto una speciale richiesta alla redazione di Temptation Island. La fidanzata di Michael ha chiesto di riprendere il suo uomo di nascosto per capire fino a che punto si sarebbe spinto. Alla fine, gli autori del programma hanno accettato, mandando in onda le immagini di De Giorgio mentre si trova in macchina con una delle tentatrici. Il giovane si è lasciato andare a delle dichiarazione davvero inaspettate, che hanno ovviamente lasciato senza parole la Zorzetto. A far storcere il naso del pubblico è stato il notevole cambiamento dell’uomo una volta consapevole di essere ripreso. In tutto ciò, la simpatica ragazza si è chiarita le idee e ha capito perfettamente il gioco del suo fidanzato.

Michael delude Lara a Temptation Island: colpo di scena

I video delle riprese di nascosto non hanno fatto altro che confermare tutti i dubbi di Lara. Michael si è lasciato andare a delle rivelazioni a dir poco sorprendenti. “Io mi annoio. Manca quello, manca il sangue. Mi frega il fatto che sono di solo. Diciamo che mi sono fatto andare bene la situazione. Comunque mi guarda i cani, sono nato furbo e muoio furbo. Faccio la vittima fino alla fine. Quando arrivo al confronto, anche lì faccio il signore. Non voglio giocarmi le mie carte male. Aspetto di dargli la mazzata finale.” Le parole di De Giorgio hanno spiazzato tutti, soprattutto perché non concordanti con ciò che è accaduto mentre sapeva che le telecamere erano accese.

Lara richiede il falò di confronto con Michael a Temptation Island

Di fronte a tale video, Lara ha deciso di richiedere il falò di confronto, nonostante mancasse davvero poco alla fine del percorso avviato a Temptation Island. Una volta arrivata al falò, la Zorzetto ha rivelato di aver imparato tanto e di aver soprattutto capito che ogni tanto non è male essere felici. Una volta comunicato a Michael di essere stato chiamato dalla sua donna per il falò di confronto, il giovane ha deciso di non presentarsi a tale incontro. “Non me ne frega un cavolo di quello che vuole fare lei, io sto qua fino alla fine. Mi ha ferito nell’orgoglio. Io ero innamorato perso di Lara. Però quello che ha sbagliato non sono stato io. In questo momento non mi voglio nemmeno preoccupare se quello che sto facendo sia giusto o sbagliato.” Dal suo canto, la Zorzetto dichiara: “Questa partita a scacchi l’ha persa.” Successivamente, la ragazza ha accettato di rientrare in villaggio e di attendere il falò finale.