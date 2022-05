Uomini e Donne: quando finisce? L’ultima puntata slitta, l’indiscrezione

C’è una buona notizia in arrivo per tutti i fan Uomini e Donne. Si dice, infatti, che la celebre trasmissione di Maria de Filippi sia destinata a terminare più tardi di quanto precedentemente annunciato. Fino ad oggi, ufficialmente, l’ultima puntata dello show era prevista per il prossimo 27 maggio. Sembra che, in realtà, la conclusione di U&D per questa stagione televisiva sia destinata a slittare.

La notizia, o per meglio dire l’indiscrezione, è stata riportata nelle scorse ore in anteprima dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ed è stata ripresa anche da LaNostraTv. In base alle informazioni che stanno circolando, dunque, la trasmissione dovrebbe andare in onda su Canale 5 almeno per un’altra settimana rispetto alla data precedentemente ufficializzata.

“C’è la possibilità che Uomini e Donne prolunghi la messa in onda e quindi che non finisca più il 27 maggio” questo leggiamo sulla pagina Instagram, che ha però tenuto anche a sottolineare che almeno per il momento non c’è nulla di certo. “Vi aggiornerò” ha aggiunto Lorenzo Pugnaloni, l’admin della pagina fan, lasciando così aperte mille strade possibili. Non c’è, per adesso, una data precisa per l’ultima puntata.

La pagina, fra le altre cose, ha annunciato in queste ore anche un’altra interessante informazione. Sarebbero infatti in programma per questo mercoledì e giovedì le registrazioni della trasmissione, tra le ultime della stagione 2022 di U&D.

Sono puntate molto attese, le prossime di Uomini e Donne. I telespettatori aspettano da tempo le decisioni dei tronisti, ma anche degli aggiornamenti sulla chiacchierata cena fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver dichiarato di non aver alcun più interesse per lei, Riccardo è tornato all’attacco. Il protagonista di U&D ha invitato la sua ex a cena, un invito che la diretta interessata sembrava attendere da tempo. Ovviamente, la scelta di Riccardo ha creato grosse aspettative e speranze riguardo ad un possibile ritorno di fiamma fra i due.

Almeno per il momento lo slittamento di Uomini e Donne è una soffiata da insider da prendere con le pinze. Nulla sarà ufficiale fintanto che la produzione non si esprimerà a riguardo.