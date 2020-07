Uomini e Donne: problemi di salute per l’ex tronista Ludovica Valli

Momento difficile per Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne. La sorella minore di Beatrice ha rivelato su Instagram, dove è diventata una affermata web influencer, di avere alcuni problemi di salute. Problemi di cui al momento la 23enne non conosce bene l’origine. Da diverso tempo non riesce più a dormire bene e nonostante un corretto stile di vita il suo equilibrio è assai precario. Da qualche settimana Ludovica si sta sottoponendo a diverse analisi ed esami per capire meglio cosa sta succedendo al suo corpo e alla sua mente. Per fortuna, come sottolineato dalla stessa Valli, può contare su persone che le sono sempre vicino e che la stanno aiutando a sopportare questo delicato momento con forza e determinazione. Tra queste il nuovo fidanzato Gianmaria, con il quale convive a Milano. Lui è un imprenditore di 36 anni che ha conosciuto lo scorso anno ad Ibiza, grazie ad amici in comune, e per entrambi è stato subito un colpo di fulmine.

Uomini e Donne: l’ex tronista Ludovica Valli sta male

“Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere. Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”, ha raccontato Ludovica Valli su Instagram. La giovane ha poi aggiunto che nelle prossime settimane sarà meno presente del solito proprio per capire meglio i suoi recenti problemi di salute. Non è la prima volta che Ludovica deve combattere con grane del genere. Qualche anno fa, a causa di una malformazione, è dovuta ricorrere al bisturi e si è rifatta il décolleté.

Ludovica Valli oggi: cosa fa dopo Uomini e Donne

Dopo l’avventura a Uomini e Donne – dove ha scelto il corteggiatore Fabio Ferrara – Ludovica Valli ha partecipato a Temptation Island prima di dire addio al mondo della tv. La modella si è concentrata prevalentemente sull’attività di web influencer. Lo scorso anno ha scritto il libro dal titolo Di troppo cuore nel quale racconta le sue varie esperienze di vita. La storia con Fabio non è decollata e la Valli ha vissuto diverse relazioni prima di conoscere Gianmaria, che sembra quello giusto, quello del per sempre. Il ragazzo ha subito conquistato la famiglia di Ludovica e l’ex tronista non esclude in futuro progetti importanti come matrimonio e figli.